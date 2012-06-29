Первая женщина-космонавт Китая вернулась на Землю

Копірайт зображення AP Image caption Лю Ян, которая до полета тренировалась всего два года, стала самой молодой среди космонавтов миссии

Первая женщина-космонавт Китая вместе с двумя другими членами экипажа космической капсулы "Шэньчжоу-9", отправленной на орбиту 16 июня, успешно вернулась на Землю.

Фото с приземлением капсулы в автономном регионе Внутренняя Монголия транслировало государственное телевидение.

За время двухнедельной миссии майор китайских военно-воздушных Лю Ян и ее коллеги Цзин Хайпэн и Лю Ван достигли орбитального космического модуля "Тяньгун-1" и провели на нем серию научных экспериментов.

Запуску "Шэньчжоу-9" предшествовал запуск беспилотной "Шэньчжоу-8", который состоялся в прошлом году. В течение миссии удалось испытать технологии, необходимые для стыковки с "Тяньгун-1".

Эта миссия должна сыграть важную роль в рамках намерений Китая построить собственную космическую станцию к 2020 году.

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао назвал миссию "полноценным успехом".

"Это очередной выдающийся вклад китайского народа в усилия человечества по исследованию и использованию космоса", - заявил он.

Лю Ян назвала модуль "Тяньгун-1" "своим домом в космосе" и добавила, что, как и ее команда, она очень гордится своей нацией.

Ручная стыковка

Основной задачей миссии, с которой экипаж "Шэньчжоу-9" успешно справился, было испытание ручной стыковки с космическим модулем - для этого команде надо было отсоединить капсулу от модуля, отлететь на определенное расстояние и направить аппарат обратно к "Тяньгун-1".

Это очередной выдающийся вклад китайского народа в усилия человечества по исследованию и использованию космоса Вэнь Цзябао, премьер Госсовета КНР

Сначала капсулу подсоединили к орбитальному модулю автоматически.

Процедуру, предусматривающую объединение двух орбитальных кораблей, каждый из которых движется с огромной скоростью, впервые освоили американские и советские космонавты в 1960-х годах.

Как сообщила государственное информагентство "Синьхуа", на момент приземления все трое членов экипажа находились "в добром здравии".

Как и 33-летняя Лю Ян, впервые летел и ее коллега 42-летний Лю Ван. Именно он руководил ручной стыковкой.

Для Цзина Хайпэна это был второй космический полет - в 2008 году он участвовал в запуске "Шэньчжоу-7". Во время этой миссии состоялся первый выход Китая в открытый космос.

"Тяньгун-1" считают очень серьезным шагом Пекина к его цели построить большую космическую станцию, в которую сейчас власти Китая вкладывает миллиарды долларов.

Планируется, что такая станция будет весить 60 тонн, что намного меньше 400-тонных станций, управляемых США, Россией, Европой, Канадой и Японией, но присутствие в космосе будет знаком серьезного достижения Китая.