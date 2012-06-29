В Израиле провели конкурс красоты среди уцелевших после Холокоста

Копірайт зображення AFP Image caption Гава Гершковитц (в центре) одержала победу в конкурсе среди 14-и финалисток

14 женщин в возрасте от 74 до 97 лет, прошлись по красной дорожке в городе Хайфа и рассказали о своих страданиях от рук нацистов во время Второй мировой войны.

79-летнюю Гаву Гершковитц, которая сбежала из своей родной Румынии, избрали победительницей.

По мнению организаторов, этот конкурс является "праздником жизни", но критики считают его оскорбительным.

Конкурс был инициирован организацией Шимона Сабага, который сказал, что 14 финалисток выбирали из сотен конкурсанток. Их отбор они основывали на личных историях и их вкладе в жизнь местных общин Израиля.

Господин Сабаг сказал, что физическая красота составляла лишь 10% критериев отбора.

Мы - живы

В четверг команда судей из четырех человек, наконец, назвала госпожу Гершковитц победительницей.

"В таком возрасте не так легко участвовать в конкурсе красоты, - призналась победительница. - Мы сделали это для того, чтобы продемонстрировать всем, что мы живы".

Однако критики считают, что оценивать женщин, которые страдали от преследований и издевательств, по их внешней красоте, - неприемлемо.

"Мне просто жутко, когда я об этом слышу", - сказала глава группы, объединяющей уцелевших после Холокоста в Израиле, Коллет Авиталь.

"Я за то, чтобы обогащать и разнообразить жизнь, но один конкурс красоты с красивыми нарядами не сделает их жизнь более значимой", - считает она.

Около шести миллионов евреев погибли от рук нацистов в годы Второй мировой войны. В Израиле День памяти жертв Холокоста является одним из главных в календаре.

Сегодня в Израиле живут около 200 тысяч евреев, уцелевших после Холокоста.