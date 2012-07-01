Во Франции водителей обязали возить с собой алкотестеры

Копірайт зображення AFP Image caption Правительство надеется, что с помощью этих приборов водители будут проверять, остаются ли они в пределах допустимой нормы

Во Франции вступил в силу новый закон, который обязывает водителей всех автомобилей возить с собой два комплекта для определения содержания алкоголя в крови.

Правительство надеется, что с помощью этих приборов водители будут проверять, остаются ли они в пределах допустимой нормы.

Если в автомобиле не окажется алкотестера, водителя оштрафуют. Кроме того, все владельцы автомобилей во Франции обязаны возить с собой жилет, который отражает свет, и треугольный знак аварийной остановки.

Новые предложения распространяются и на водителей-иностранцев, но до ноября этого года французская полиция не будет штрафовать тех, кто не имеет всех необходимых предметов.

Закон об обязательном наличии в автомобилях алкотестеров предложило предыдущее правительство страны, которое работало при президенте Николя Саркози.

Таким образом французские министры хотели уменьшить количество людей, погибающих на дорогах. По расчетам кабинета, нововведение позволит уменьшить количество жертв ДТП на 500 человек в год.

Водители против

Сейчас в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно гибнет около четырех тысяч французов, и главной причиной остается вождение в нетрезвом состоянии. Этот фактор опережает по количеству жертв даже такое нарушение, как превышение скорости.

Как рассказывает корреспондент Би-Би-Си в Париже, комплекты для определения содержания алкоголя в крови продаются в двух вариантах: дорогие электронные устройства, которые можно использовать несколько раз, а также более дешевые, но одноразовые.

Производители намерены обеспечить рынок десятками миллионов таких устройств, но сейчас во Франции их не хватает, и это является одной из причин решения правительства не штрафовать за нарушение нового закона до ноября.

В то же время, общественные организации водителей выступают против нововведения. По их мнению, его приняли в результате удачной лоббистской компании производителей тестировочного оборудования.