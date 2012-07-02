Тимошенко не соглашается на судебно-медицинскую экспертизу

Копірайт зображення Reuters Image caption Сторонники Тимошенко ждут оправдательного приговора суда высшей инстанции, однако рассмотрение кассации несколько раз откладывалось

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не соглашается на проведение судебно-медицинской экспертизы, которую назначил Харьковский районный суд и которого ждет Высший специализированный суд Украины, рассматривающий кассацию на приговор по "газовому делу".

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко сказал ВВС Украина, что экс-премьер считает решение о проведении экспертизы "противозаконным и не имеющим ничего общего со здравым смыслом".

"Она лежит не дома"

И Харьковский районный суд, который рассматривает дело о деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины", и Высший специализированный суд перенесли судебные слушания, соответственно, на 10 и 12 июля, ожидая, что судебно-медицинские эксперты в течение этого времени установят возможность или невозможность Юлии Тимошенко участвовать в заседаниях.

Представительница государственного обвинения в Высшем специализированном суде Украины Оксана Дрогобицкая заявляла 26 июня, что прокуратура, настаивая на экспертизе, защищает права истицы, которая находится в больнице.

Она находится в медицинском учреждении. И уже сам этот факт свидетельствует, что у нее проблемы со здоровьем. Если кто-то, включая Виктора Януковича, считает иначе, то они должны вернуть ее в тюрьму. Но она на стационарном лечении - о какой еще экспертизу идет речь? Сергей Власенко, защитник Юлии Тимошенко

"Согласиться или нет на экспертизу - это право Юлии Тимошенко, а не ее обязанность. Она этим правом воспользовалась и высказала свою позицию: она считает, что решение об экспертизе незаконное и нелогичное. На этой стадии судебного процесса прокуратура вообще не имела права подавать такое ходатайство", - сказал ВВС Украина Сергей Власенко.

"С другой стороны, что она должна доказывать? Она не лежит дома и не рассказывает, что у нее болит голова и поэтому она не придет в суд. Она находится в медицинском учреждении. И уже сам этот факт свидетельствует, что у нее проблемы со здоровьем. Если кто-то, включая Виктора Януковича, считает иначе, то они должны вернуть ее в тюрьму. Но она на стационарном лечении - о какой еще экспертизу идет речь?" - добавил защитник экс-премьера.

Оппоненты не исключают симуляцию

В то же время, оппоненты оппозиционного лидера говорят, что судебно-медицинскую экспертизу можно провести и без осмотра лица, на основании имеющихся медицинских документов.

В частности, так считает представитель Партии регионов, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олейник.

"В практике такое бывало - это тот случай, когда лицо не хочет идти на контакт, сотрудничество и методов принудительного характера нет. Как взять кровь, если человек не хочет ее сдавать? Тогда принимается решение на основании тех медицинских анализов, справок, наблюдений теми врачами, которые долгое время наблюдали человека, чтобы дать заключение: может принимать она участие или нет", - сказал журналистам Владимир Олейник.

Депутат, который до прихода в парламент работал судьей, не исключил, что речь может идти о "симуляции" ухудшения состояния здоровья с целью затягивания рассмотрения дела.

"В судебной практике довольно распространено явление симуляции, когда таким образом человек затягивает судебный процесс, ожидая чего-то неординарного, что могло бы в корне изменить ситуацию. В данном случае все ожидают, что будет широкое давление со стороны Европы и будет принято политическое решение", - цитирует Владимира Олейника агентство "Украинские новости".

Первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в середине июня заявил, что защита заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко намеренно затягивает ситуацию с болезнью, чтобы избежать ответственности перед законом.

"Думаю, что планы защитников Тимошенко предполагают, чтобы эта ее болезнь не закончилась никогда", - сказал г-н Кузьмин в интервью газете "Коммерсантъ-Украина".