"Развели, как котят" - пресса о языковом законе

Копірайт зображення unian Image caption Протесты против принятия закона, который поднимает статус русского языка

Украинская пресса в среду, 4 июля, пишет о языковом блицкриге власти в парламенте, последствиях решения Евросуда признать арест Луценко незаконным, а также об эмоциональных спорах евродепутатов относительно упрощения визового режима для украинцев.

"Развели, как котят"

"Партия регионов с сателлитами партизанским способом приняла закон об уничтожении украинского языка", - так газета "Украина молодая" характеризует то, что произошло в Верховной Раде 3-го июля.

Газета подробно описывает все ухищрения, на которые пошла власть, чтобы усыпить бдительность оппозиции и провести языковой блицкриг в парламенте. Регионалы тщательно продумали операцию в зале Рады и заблаговременно сделали все возможное, чтобы не дать депутатам-противникам языкового закона возможности физически помешать неанонсированному голосованию под председательством первого вице-спикера Адама Мартынюка.

Газета цитирует фразу регионала Михаила Чечетова, который дирижирует фракцией в парламенте: "Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах".

Между тем, оппозиция заявляет о нарушении регламента и требует от спикера Владимира Литвина не подавать закон на подпись президенту.

Не выпустят

Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах Михаил Чечетов, "Украина Молода"

Бывшего министра Юрия Луценко не выпустят из тюрьмы, несмотря на решение Европейского суда по правам человека признать его задержание в декабре 2010 года незаконным, пишет газета "Сегодня".

Это решение не поможет Луценко, потому что ему уже вынесен обвинительный приговор, а в Европе оспаривался только арест на этапе суда и следствия.

Эксперты расходятся во мнениях относительно долгосрочных последствий. Политолог Вадим Карасев считает, что у власти могут возникнуть серьезные проблемы, в частности, Евросоюз может составить "список Луценко" и ввести персональные санкции против тех, кто принимал участие в его преследовании.

"Этим решением Суд показал, что считает украинское правосудие политически мотивированным, - утверждает Карасев. - Теперь европейские институты могут начать прессовать украинскую власть".

Другие политологи не склонны драматизировать ситуацию. "Никакими санкциями для Украины это не грозит", - говорит Владимир Фесенко, отмечая, что, возможно, теперь украинские суды просто будут более тщательно подходить к процедуре ареста.

"Не надо делать из мухи слона", - комментирует ситуацию с Луценко в том же духе другой эксперт Михаил Погребинский.

Визовые страсти

Украина снова вызвала бурные дебаты в Европарламенте, на этот раз в связи с планами упростить визовый режим, сообщает "Коммерсантъ Украина".

Депутат Европарламента от Германии Элмар Брок предложил заблокировать подписание Еврокомиссией дополнений к соглашению об упрощении визового режима с Украиной.

"Давайте совершенно четко признаем, что не должно быть таких взаимодействий с нынешней украинской властью, которые будут иметь эффект поощрения правительства перед выборами", - заявил Брок.

Ему тут же резко возразили другие евродепутаты, которые считают, что Украину необходимо оставить на пути евроинтеграции. В частности, депутат от Польши Павел Коваль заявил, что считает недопустимым "заставлять украинцев страдать от визовых ограничений только потому, что нам не нравится политика президента Януковича".

Его коллега и соотечественник Марек Сивец назвал заявление Брока "неприемлемым" и обвинил его в попытках подменить собой европейские институты. Еврокомиссия, которой и предстоит принять решение по визовому вопросу, склоняется к подписанию соглашения, добавляет "Коммерсантъ".

Обзор подготовил Геннадий Кот, Служба мониторинга Би-Би-Си