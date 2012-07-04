"Развели, как котят" - пресса о языковом законе
Украинская пресса в среду, 4 июля, пишет о языковом блицкриге власти в парламенте, последствиях решения Евросуда признать арест Луценко незаконным, а также об эмоциональных спорах евродепутатов относительно упрощения визового режима для украинцев.
"Развели, как котят"
"Партия регионов с сателлитами партизанским способом приняла закон об уничтожении украинского языка", - так газета "Украина молодая" характеризует то, что произошло в Верховной Раде 3-го июля.
Газета подробно описывает все ухищрения, на которые пошла власть, чтобы усыпить бдительность оппозиции и провести языковой блицкриг в парламенте. Регионалы тщательно продумали операцию в зале Рады и заблаговременно сделали все возможное, чтобы не дать депутатам-противникам языкового закона возможности физически помешать неанонсированному голосованию под председательством первого вице-спикера Адама Мартынюка.
Газета цитирует фразу регионала Михаила Чечетова, который дирижирует фракцией в парламенте: "Оцените красоту игры. Мы их развели, как котят. Я не знаю, что они будут делать на выборах".
Между тем, оппозиция заявляет о нарушении регламента и требует от спикера Владимира Литвина не подавать закон на подпись президенту.
Не выпустят
Бывшего министра Юрия Луценко не выпустят из тюрьмы, несмотря на решение Европейского суда по правам человека признать его задержание в декабре 2010 года незаконным, пишет газета "Сегодня".
Это решение не поможет Луценко, потому что ему уже вынесен обвинительный приговор, а в Европе оспаривался только арест на этапе суда и следствия.
Эксперты расходятся во мнениях относительно долгосрочных последствий. Политолог Вадим Карасев считает, что у власти могут возникнуть серьезные проблемы, в частности, Евросоюз может составить "список Луценко" и ввести персональные санкции против тех, кто принимал участие в его преследовании.
"Этим решением Суд показал, что считает украинское правосудие политически мотивированным, - утверждает Карасев. - Теперь европейские институты могут начать прессовать украинскую власть".
Другие политологи не склонны драматизировать ситуацию. "Никакими санкциями для Украины это не грозит", - говорит Владимир Фесенко, отмечая, что, возможно, теперь украинские суды просто будут более тщательно подходить к процедуре ареста.
"Не надо делать из мухи слона", - комментирует ситуацию с Луценко в том же духе другой эксперт Михаил Погребинский.
Визовые страсти
Украина снова вызвала бурные дебаты в Европарламенте, на этот раз в связи с планами упростить визовый режим, сообщает "Коммерсантъ Украина".
Депутат Европарламента от Германии Элмар Брок предложил заблокировать подписание Еврокомиссией дополнений к соглашению об упрощении визового режима с Украиной.
"Давайте совершенно четко признаем, что не должно быть таких взаимодействий с нынешней украинской властью, которые будут иметь эффект поощрения правительства перед выборами", - заявил Брок.
Ему тут же резко возразили другие евродепутаты, которые считают, что Украину необходимо оставить на пути евроинтеграции. В частности, депутат от Польши Павел Коваль заявил, что считает недопустимым "заставлять украинцев страдать от визовых ограничений только потому, что нам не нравится политика президента Януковича".
Его коллега и соотечественник Марек Сивец назвал заявление Брока "неприемлемым" и обвинил его в попытках подменить собой европейские институты. Еврокомиссия, которой и предстоит принять решение по визовому вопросу, склоняется к подписанию соглашения, добавляет "Коммерсантъ".
Обзор подготовил Геннадий Кот, Служба мониторинга Би-Би-Си