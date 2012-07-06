Бывших аргентинских диктаторов посадили за похищение детей

Копірайт зображення Reuters Image caption Хорхе Видела не проявил никаких эмоций, а родственники похищенных детей, вместе с жертвами похищений, приветствовали приговор громкими возгласами

Двое бывших руководителей военной хунты Аргентины признаны виновными в систематическом похищении детей у политических заключенных. Хорхе Видела приговорен к 50 годам лишения свободы, а Рейнальдо Биньоне – к 15.

Они оба уже отбывают длительные сроки заключения за совершение преступлений во время правления хунты с 1976 по 1983 годы.

По версии обвинения, в тот период у родителей, задержанных без суда, были отобраны по меньшей мере 400 детей.

Решение суда стало кульминацией процесса, начавшегося еще в феврале 2011 года. Перед судьями предстали 11 человек, большинство из которых - полицейские или военные.

Двое из них были оправданы. Еще семеро, кроме Виделы и Биньоне, были признаны виновными в "систематическом похищении, задержании и сокрытии малолетних в возрасте младше 10 лет".

Видела, выслушав приговор судьи, не прояввил никаких эмоций, тогда как родственники похищенных детей, наряду с уже взрослыми жертвами похищений, приветствовали приговор радостными возгласами.

"Историческое решение"

Одна из жертв, Макарена Гельман, назвала решение суда историческим.

"Увидеть лица тех, кто несет за это ответственность, - это признак того, что правосудие продвигается", - заявила она агентству "Эфе".

Гельман выросла в семье полицейского в соседнем Уругвае. Ее настоящих родителей похитили аргентинские военные в 1976 году.

О судьбе ее мамы известно только то, что ее отправили в секретную тюрьму в Уругвае. Останки отца нашли в бочке с цементом, брошенной в реку.

Госпожа Гельман разыскала своего дедушку, аргентинского поэта Хуана Гельмана.

Найти своих биологических родственников смогли более 100 детей, которых во времена правления хунты поместили в семьи полицейских или военных.

Реальное количество похищенных младенцев было больше, считает представляющая их интересы ассоциация "Бабушки Пласа-де-Майо". Однако, некоторые из детей не хотят знать о своем происхождении, особенно, если это разоблачает противоправные действия их родителей.

По данным правозащитных организаций, в годы так называемой "грязной войны" аргентинских военных против оппозиционных активистов и левых повстанцев в стране были убиты или пропали без вести при участии спецслужб около 30 тысяч человек.