Языковая политика: "проект W" для Литвы

Копірайт зображення AFP Image caption Могила матери Пилсудского, где похоронено также сердце польского полководца и лидера, в Вильнюсе

Борьба за использование языков национальных меньшинств вместо государственного или наравне с ним становится проблемой не только в Украине, но и в странах Балтии, в Словакии, Сербии и многих других. А в Литве не утихает конфликт, связанный с использованием польского языка.

В авангарде этой языковой войны стоят политики. Акциями, которые одна за другой проводят польские политические партии Литвы, созданные по этническому признаку, они втянули почти все польское население страны в сферу своих политических интересов.

Предвыборная программа польских политиков у рядовых граждан Литвы получила название "Проект W".

"Проект W"

Дело в том, что в литовском алфавите нет буквы W, но она существует в польском алфавите. Лидеры польских партий требуют использования этой буквы в названиях населенных пунктов, улиц, в написании фамилий.

Другим пунктом является образование. Партийные руководители недовольны тем, что с осени 2011 года во всех школах с нелитовским языком преподавания увеличилось число дисциплин, которые должны преподаваться на государственном языке. На два предмета.

Литовцы объясняют такое увеличение заботой об интеграции граждан Литвы нелитовского происхождения в образовательную послешкольную систему, чтобы выпускники русских и польских школ имели возможность продолжать обучение в колледжах, академиях и университетах.

В свою очередь, польские политические лидеры предлагают увеличить в академических учреждениях количество дисциплин, которые бы преподавались на польском и русском языках.

Написание названий улиц, сел, поселков и городов на польском языке вызывает возмущение литовского населения, в частности, политиков-государственников. Следующим шагом, утверждают они, будут требования о создании автономии на территории Вильнюсского уезда.

Одно государство - один государственный язык

Европейские институты сначала попытались вмешаться в конфликт, особенно после массовых протестов польских учителей, учеников и родителей, которых вывели на улицы партийные лидеры.

Разбираясь в этой проблеме, Европейский суд пришел к выводу, что правила использования языков национальных меньшинств, в частности польского, соответствуют европейским нормам и не ограничивают права поляков Литвы.

Только особый статус государственного языка может обеспечить право граждан на равное общение и получение необходимой информации, несмотря на этническое происхождение, религиозную принадлежность или иные различия Витаутас Ландсбергис

Какую же информацию рассматривал Суд?

Например, статистику о школах. Польская диаспора в мире насчитывает 20 миллионов. У зарубежных поляков есть около 170 школ, действующих в разных странах мира. Из них почти половина - 79 школ - на территории Литвы. А количество польского населения здесь составляет 212 тысяч.

Хартия региональных языков и языков национальных меньшинств не регламентирует использование языков наряду с государственным, отмечают парламентарии и юристы в Сейме Литвы. Она требует развития и сохранения языков, особенно в регионах с компактным проживанием представителей народов, отличных от титульной нации. Европейский суд также согласился с этой трактовкой Хартии языков, признал ее единственно правильной.

Юридические органы Европейского Союза решили также, что согласно европейским нормам, приоритет всегда должен оставаться за государственным, использование которого является гарантом единства государства и равенства его граждан.

"Только особый статус государственного языка может обеспечить право граждан на равное общение и получение необходимой информации, несмотря на этническое происхождение, религиозную принадлежность или иные различия", - уверен депутат Европарламента Витаутас Ландсбергис.

"Путь в никуда"

В свою очередь, депутат Европарламента от польских избирателей Вальдемар Томашевский убежден, что литовская власть обязана предоставить полякам особый языковой, культурный и образовательный статус.

Копірайт зображення AP Image caption Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, из-за конфликта вокруг польского меньшинства в Литве некоторое время не разговаривал с литовским коллегой

Исследователи, которые тщательно изучают этот конфликт, говорят, что введение особого статуса для поляков разрушит баланс в гражданском обществе, так как особое положение поляков по языковому, культурному и образовательному признакам приведет к фактической автономии, а вслед за ней - к изоляции польского населения.

Часть польских общественных деятелей Литвы также выступают против языково-культурного анклава.

"Это путь в никуда", - прокомментировал ситуацию известный литовский политик и общественный деятель, один из лидеров польской общины Ришард Мацейкянец, который обвинил лидеров польских политических партий в искусственном создании конфликтной атмосферы между литовцами и поляками.

Он отметил, что подавляющее большинство политических деятелей, которые вдруг появились на литовском политическом небосклоне и упорно подталкивают поляков Литвы к надуманным протестам, к Литве не имеют никакого отношения. Почти 99% из них родились, воспитывались и получили образование в соседней Беларуси.

Литовские политики и аналитики склонны считать, что беспорядки на языковой почве - это продуманная политика снаружи. Ее рычаги надо искать на Востоке, а корни - в недавней истории. Они говорят, что как для Литвы был придуман "проект W", для Украины или Латвии может быть выдуман какой-нибудь "проект Ъ" или нечто подобное.