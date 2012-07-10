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Западный Йоркшир в Великобритании залило дождями

  • 10 июля 2012

За три часа в регионе Великобритании выпала месячная норма осадков.

Всего лишь пару недель назад наводнение, вызванное проливными дождями, затопило здесь более полутысячи домов.