Западный Йоркшир в Великобритании залило дождями

За три часа в регионе Великобритании выпала месячная норма осадков.
Всего лишь пару недель назад наводнение, вызванное проливными дождями, затопило здесь более полутысячи домов.
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За три часа в регионе Великобритании выпала месячная норма осадков.
Всего лишь пару недель назад наводнение, вызванное проливными дождями, затопило здесь более полутысячи домов.