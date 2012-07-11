Закон об информации: депутаты России смогут закрыть сайт по трем причинам

Image caption В России могут закрыть сайт из-за "педофильского, наркоманского или суицидального содержания"

Госдума России перед вторым чтением смягчила законопроект о внесении поправок в закон "Об информации", который накануне вызвал возмущение русскоязычного интернета - теперь в документе определены три причины, по которым государство сможет закрыть сайт.

Если раньше речь шла о том, что чиновники могли закрыть фактически любой сайт, который они считают опасным для детей, теперь в законопроекте оставили право государства в досудебном порядке закрывать страницу, только если она содержит "информацию педофильского, наркоманского или суицидального характера".

Речь идет о законопроекте № 89417-6 "О внесении изменений в федеральный закон" О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Если он будет принят, в федеральный закон внесут положения, позволяющие фильтрацию интернет-сайтов по системе "черный список" и блокировку запрещенных интернет-ресурсов.

Решению депутатов смягчить законопроект предшествовало широкое недовольство представителей блогосферы и интернет-компаний.

Русскоязычная Википедия в знак протеста против принятия закона в его первоначальном виде даже приостановила свою работу на сутки.

По словам депутата Елены Мизулиной, которая является соавтором инициативы, забастовку русскоязычного сегмента Википедии устроило "педофильское лобби".

Найдется не все

"Предлагаемый закон, как нам кажется, принесет проблемы таким проектам свободных знаний, как Wikipedia", - заявил Би-Би-Си глава департамента коммуникации Викимедиа Джей Уолш.

Несогласие с законопроектом выразили "Живой Журнал", социальная сеть "Вконтакте" и поисковая система "Яндекс".

В среду, 11 июля, в день рассмотрения поправок во втором чтении, "Яндекс" изменил свой слоган: теперь на главной странице интернет-ресурса в словосочетании "Найдется все" слово "все" перечеркнуто.

"Яндекс" призвал не принимать законопроект "впопыхах" и предложил обсудить его на открытых общественных слушаниях.

"Предложенные методы дают почву для возможных злоупотреблений и вызывают многочисленные вопросы со стороны пользователей и представителей интернет-компаний", - заявила компания в своем обращении к пользователям.

Не торопиться с принятием закона призвала и Национальная ассоциация телерадиовещания: представители холдинга ВГТРК, телекомпании "ТВ Центр", НТВ, РЕН ТВ, СТС и ТНТ попросили отсрочить вступление в силу закона как минимум на год.

Противники законопроекта опасаются, что закон может стать инструментом "борьбы с неугодными".

Совет по правам человека при президенте России прямо назвал инициативу узакониванием цензуры. Телерадиовещателей же возмутил тот факт, что блокировка сайтов будет происходить на основе экспертной оценки без рассмотрения аргументов обвиняемого.