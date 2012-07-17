Сирия: в Дамаске ожесточились бои, говорит оппозиция
Оппозиционные активисты в Сирии утверждают, что бои, которые ведутся в столице страны, Дамаске, переместились на улицу Багдад, одну из главных в центре города.
Активисты рассказали BBC о танках в центральном квартале Мидан, а также о боях с участием вертолетов на севере и северо-востоке столицы.
Жители центральных кварталов Мидан и Тадамон, по сообщениям, бежали в другие районы.
Повстанцы, которые уже лучше вооружены и более организованны, противостоят на улицах Дамаска армии и проправительственным вооруженным группировкам.
Они собираются начать операцию "Вулкан Дамаска", которая, как представляется, будет полномасштабной атакой на центр государственной власти.
Международный посредник Кофи Аннан, между тем, готовится провести переговоры по Сирии с российским президентом Владимиром Путиным.
Россия является ключевым союзником Сирии и до сих пор противостоит международным попыткам усилить давление на сирийского президента Башара Асада.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила надежду на то, что г-н Аннан сможет убедить Россию в необходимости прибегнуть к жестким мерам против режима президента Асада.
Химическое оружие
Высокопоставленный сирийский политик, который перешел на сторону оппозиции, рассказал ВВС, что режим президента Башара Асада готов применить химическое оружие, если окажется в тупике.
Наваф Фарес, бывший посол Сирии в Ираке, заявил, что, по неподтвержденным данным, химическое оружие, вероятно, уже использовалось.
Он также рассказал, что масштабные взрывы в разных городах Сирии были организованы представителями правящей власти в сотрудничестве с боевиками "Аль-Каиды".
Между тем, во вторник спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии.
Россия является ключевым союзником сирийских властей, и встреча Аннана и Путина будет происходить на фоне требований международного сообщества применить к режиму Башара Асада жесткие меры.
Фарес является самым высокопоставленным лицом, покинувшим режим с момента начала восстания против президента Башара Асада.
Бывший дипломат занимал высокие посты в правящей партии Баас, сирийских органах безопасности, а также был губернатором в разных провинциях Сирии.
"Раненый волк"
Известно, что Сирия имеет значительные запасы химического оружия. Среди стран-соседей Сирии, а также западных стран существует обеспокоенность относительно безопасности такого оружия в случае падения режима.
По словам Навафа Фареса, Башар Асад не отдаст власть мирным путем. Экс-посол сравнил президента Сирии с "раненым волком, которого загнали в тупик".
"Есть информация, хотя и неподтвержденная, что химическое оружие было применено в Хомсе", - сказал Фарес.
Г-н Фарес также утверждает, что с режимом Асада сотрудничают мусульмане-сунниты из "Аль-Каиды". По его словам, в истории есть много свидетельств того, что враги объединяются, когда у них есть общие интересы.
"Аль-Каида" ищет пространство для перемещения и средства для существования, режим ищет способы, чтобы терроризировать народ Сирии", - говорит Наваф Фарес.
Однако в разговоре с корреспондентом ВВС экс-дипломат выразил уверенность, что сирийское правительство "обязательно будет свергнуто".
"Я абсолютно уверен, что это правительство вскоре будет свергнуто. Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее, чтобы уменьшить количество жертв", - считает г-н Фарес.
В самой Сирии не прекращается волна насилия, она докатилась до Дамаска, где хорошо вооруженные и организованные повстанцы противостоят силам безопасности и проправительственным вооруженным формированиям.
По словам очевидцев, в столице находится самое большое количество военных за все 16 месяцев восстания.
Активисты оппозиции говорят, что в столичный район Мидан, где держат оборону повстанцы, вошли войска с бронетехникой.