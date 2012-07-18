Газпром стал партнером английского "Челси"

Копірайт зображення AFP Image caption Владелец "Челси" Роман Абрамович входит в тройку самых богатых жителей Великобритании по версии Sunday Times

Российский газовый гигант "Газпром" стал глобальным энергетическим партнером английского футбольного клуба "Челси", сообщается на сайте команды.

По условиям трехлетнего спонсорского контракта, "Газпром" будет снабжать клуб российского миллиардера Романа Абрамовича газом и электричеством, а также принимать участие в его деятельности "в рамках глобальной социальной ответственности бизнеса".

Исполнительный директор "Челси" Рон Гурлей отметил, что база болельщиков лондонского клуба по всему миру поможет российской компании выйти на ключевые рынки в Европе и Азии.

По словам Гурлея, спонсорское соглашение с российским газовым гигантом - "очень вдохновенное партнерство для клуба, которое указывает на его растущую привлекательность".

Ранее партнерами английского клуба стали автомобильная корпорация Audi, команда "Формулы-1" Sauber F1 и авиакомпания Delta.

"Газпром" является собственником российского ФК "Зенит", спонсором немецкого клуба Schalke 04, который выступает в Бундеслиге, и сербской "Црвены Звезды", а также одним из спонсоров Российского футбольного союза (РФС).

На прошлой неделе российский газовый гигант подписал соглашение с УЕФА и стал официальным партнером Лиги Чемпионов и Суперкубка УЕФА на следующие три сезона.

"Уверен, что это сотрудничество будет способствовать укреплению репутации "Газпрома" и поднимет узнаваемость нашей компании во всем мире на принципиально новый уровень", - прокомментировал соглашение с УЕФА Алексей Миллер.

Ранее председатель правления "Газпрома" говорил об "особом отношении" российского монополиста к футболу.

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщает, что "Газпром" стал шестым официальным партнером Лиги чемпионов вслед за Heineken, Ford, UniCredit, MasterCard и Sony Computer Entertainment Europe.