Украинцы остаются незащищенными от чрезмерной рекламы лекарств

Копірайт зображення Getty Image caption Отныне лекарства, которые продают только по рецепту, нельзя рекламировать

В Украине продолжают рекламировать лекарства, которые могут оказаться в так называемом "черном списке".

14 июля вступили в силу отдельные пункты закона, ограничивающего рекламу медикаментов. Среди прочего, этот документ предусматривает создание министерством здравоохранения перечня препаратов, реклама которых запрещена. Однако за более чем полгода, прошедших с момента подписания закона, в Минздраве такой перечень еще не составили.

Также отныне нельзя рекламировать лекарства, которые продаются только по рецепту врача. В организациях, защищающих права пациентов, настаивают, что ограничения нужно усиливать, поскольку реклама побуждает людей заниматься самолечением. А это, в свою очередь, нередко приводит к ухудшению здоровья и даже смерти пациента.

Министерство не успело с запретами

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере здравоохранения об усилении контроля за оборотом лекарственных средств, пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок" президент Виктор Янукович подписал еще 20 декабря 2011 года.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Черного списка" запрещенных препаратов пока нет

"Кабмин должен внести изменения в реестр лекарственных средств, которые бы определяли, подлежит ли запрету на рекламу тот или иной лекарственный препарат, или нет", - сказал в комментарии ВВС Украина исполнительный директор ассоциации производителей инновационных лекарств APRaD Юрий Савко. По его словам, этого перечня нет до сих пор.

В разъяснении парламентского комитета по вопросам здравоохранения, переданного ВВС Украина, указано, что в начале июня Минздрав направил в Минюст приказ "О некоторых вопросах запрета рекламы лекарственных средств", но этот документ вернули на доработку без государственной регистрации.

"Неизвестно, каким образом вести себя в этой ситуации", - говорит Юрий Савко.

"Поскольку работа по утверждению критериев (введение в действие соответствующего приказа Минздрава), а также последующего внесения изменений в Реестр еще продолжается, мы считаем логичным на данный момент иметь отсутствие каких-либо дополнительных ограничений в рекламе для безрецептурной группы лекарственных средств", - прокомментировали по этому поводу ВВС Украина в Комитете по здравоохранению Европейской Бизнес Ассоциации. Иными словами, пока ограничений нет - рекламировать будут все, что не запрещено.

Зачем рекламировать лекарства здоровым людям?

Реклама в этом случае не нужна абсолютно. Нужна информация о тех или иных медицинских технологиях, которые подтверждены доказательной медициной Президент совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк

Пользу от нововведений уже отметил президент совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк. По его словам, чрезмерное количество рекламы, призывающей людей принимать больше лекарств, несет угрозу для здоровья людей:

"В Украине это выглядит так: ешь побольше, заедай препаратом - и все будет окей. Медицинская реклама не должна стимулировать безудержный спрос. Если человек здоров, ему это не нужно. Но у больного снижается адекватность восприятия рекламного текста".

Он ожидает, что ограничение рекламы приведет к тому, что пациенты будут покупать меньше ненужных им лекарств. По словам эксперта, 40% украинцев не ходят к врачу, когда болеют, а вместо этого выбирают медикаменты по советам рекламных роликов и работников аптек.

По информации министерства здравоохранения, три четверти медикаментов в украинских аптеках можно приобрести без рецепта. В связи с этим, по подсчетам врачей, из-за неправильного использования медицинских препаратов ежегодно погибает 5% пациентов, а у четверти из них некорректно подобранные лекарства вызывают аллергию.

"Реклама в этом случае не нужна абсолютно. Нужна информация о тех или иных медицинских технологиях, которые подтверждены доказательной медициной", - считает Виктор Сердюк.

Между правом врача и правом пациента

Производители и продавцы ограничения рекламы критикуют.

Image caption Врачам запретили сниматься в рекламе

Фармацевтический рынок, на чьи интересы влияют законы об ограничении рекламы лекарств, в Украине достаточно велик - ежегодно, по словам одного из бывших министров здравоохранения Николая Полищука, на медикаменты украинцы в среднем тратят 20 миллиардов гривен.

В Комитете по здравоохранению Европейской Бизнес Ассоциации ВВС Украина заявили, что запрет рекламы рецептурных лекарств для пациентов соответствует европейскому законодательству. Но, вместе с тем, для врачей важно иметь возможность получать информацию о них на специализированных мероприятиях и в специализированных изданиях.

Хотя закон пока не дает четкого ответа по этому поводу, считают представители отрасли: "Будет ли считаться рекламой вот эта информация, размещенная в специальных изданиях для медицинских и фармработников, а также информация, распространяемая на симпозиумах, медицинских конференциях, или это - все же, информация для специалистов? " - не понимает "буквы закона" Юрий Савко.

Кроме того, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к президенту Виктору Януковичу с призывом ветировать еще один закон, ограничивающий рекламу лекарств. 1 августа вступает в силу документ, которым парламент запретил медицинским и фармацевтическим работникам рекламировать лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, а также выписывать лекарственные средства на бланках, содержащих рекламную информацию.

"Поскольку в торговом названии некоторых лекарственных средств присутствует название производителя, это ограничение, по сути, лишает врачей возможности выписывать пациенту конкретное лекарственное средство. Врач должен иметь право назначить пациенту именно то лекарственное средство, которое, по его мнению будет иметь наибольший эффект именно для этого пациента", - говорится по этому поводу в комментарии от Комитета по здравоохранению Европейской Бизнес Ассоциации.

В ответ оппоненты подчеркивают, что каждый пациент, в свою очередь, должен иметь право выбора между сходными по действию препаратами от разных производителей:

"Во всем мире используют именно такой подход - пациенту называют непатентованное название препарата. Каждый приспосабливается к определенному производителю", - сказала в комментарии ВВС Украина председатель правления Всеукраинской ассоциации защиты прав пациентов "Здоровье нации" Валентина Очеретенко.