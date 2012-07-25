Все могло быть гораздо хуже, говорят свидетели этого инцидента в китайской провинции Шандонг.

Две машины свадебного кортежа упали в реку вместе с мостом, который внезапно рухнул вниз с высоты 10 метров.

Два человека смогли выбраться из машины и поплыть по течению, а потом выбраться на берег.

Однако в одной из машин еще оставался водитель. Выбраться наружу ему помогали спасатели.

После обследования оказалось, что единственный путь эвакуации - через верхний люк.

Берега реки продолжали рушиться. Кстати, именно из-за оползней скорее всего рухнул мост. В стране не прекращаются ливни.

Наконец водителя удалось извлечь из машины. У него несколько переломов, травма головы, но врачи утверждают, что в больнице его поставят на ноги.