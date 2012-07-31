"Наша Украина" хочет быть альтернативой всем участникам выборов

Бывший президент Виктор Ющенко возглавит избирательный список союза патриотических сил "Наша Украина" на выборах в парламент. Он считает, что политическая сила, в которую войдут также представители Украинской народной партии и Конгресса украинских националистов, является единственной альтернативой на выборах, которая защищает национальную идею.

На съезде партии 31 июля делегаты утвердили избирательный список и кандидатов в мажоритарных округах. Как сказал ВВС Украина Виктор Ющенко, "Наша Украина" намерена выставить своих кандидатов во всех 225-ти избирательных округах.

В то время как социологи прогнозируют, что "Наша Украина" наберет не более 1% голосов на выборах, экс-президент говорит о "не менее 10%".

Это единственный проект украинской альтернативы на выборах, который может защитить национальную идею Виктор Ющенко, "Наша Украина"

В первой пятерке списка, который был утвержден на съезде, - Виктор Ющенко, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко, один из лидеров Конгресса украинских националистов, бывший глава "Нафтогаза Украины" Алексей Ивченко, журналистка, бывший пресс-секретарь экс-президента Ирина Ванникова и глава политсовета "Нашей Украины" Сергей Бондарчук.

В первой двадцатке списка также главный редактор газеты "Украина молода" Михаил Дорошенко, председатель КУН Степан Брацюнь (он является родственником бывшего лидера КУН Ярославы Стецько), депутаты парламента Григорий Омельченко, Ярослав Джоджик, Лилия Григорович, бывший депутат Зиновий Шкутяк, племянник экс-президента Ярослав Ющенко, бывший министр юстиции Николай Онищук.

Виктор Ющенко сказал, что переговоры с союзниками были несложными, "завершились конструктивно и быстро".

Однако сам съезд длился более четырех часов, делегаты обсуждали и голосовали за каждого кандидата в списке. Журналисты, которые ждали завершения съезда в кулуарах Международного центра культуры и искусств, отмечали, что "Наша Украина" проводила съезд по наиболее демократичной процедуре по сравнению с другими партиями, которые или утверждали кандидатов без обсуждения единым списком, как "Батькивщина", или вообще не обнародовали фамилий кандидатов, как Партия регионов.

В то же время, съезд проводился в закрытом режиме, журналисты не слышали всех дебатов вокруг кандидатур.

Однако они видели, как не дождавшись завершения съезда, из зала выбежала давняя соратница Виктора Ющенко, Вера Ульянченко. Ее в проходной части избирательного списка не оказалось.

Как сказал Виктор Ющенко, "такой была воля большинства, такими были его аргументы".

"Я лично с теми аргументами не был согласен", - заверил экс-президент.

Что касается закрытого режима съезда, то экс-президент сказал, что это как в семье - "сначала готовятся и обсуждаются внутренние вопросы, а уже вечером принимают гостей и устраивают бал".

Альтернатива и барьер

Пройдем мы или нет, меня не интересует. То, что мы сейчас делаем для формирования правоцентристской, классической партии в Украине - это дело все равно не погибнет, как не погибло дело ОУН-УПА, солдаты которой боролись и верили в независимую Украину Юрий Костенко, УНП

Виктор Ющенко сказал, что "Наша Украина" будет альтернативой и Партии регионов, и "Батькивщине", поскольку эти две политические силы, по его выражению, "расшатывают общество и нацию". Экс-президент утверждает, что без голосов некоторых членов объединенной оппозиции, а также тех, кто перешел на сторону власти, Партия регионов, коммунисты и Народная партия не смогли бы принять решения, направленные против украинской нации, и среди них закон "Об основах государственной языковой политики".

Второй номер в избирательном списке Юрий Костенко заявил, что союз патриотических сил предлагает "правую альтернативу, благодаря которой страны Балтии и Польша вошли в Европу".

"Наша команда уникальна тем, что она положила начало украинской независимости", - сказал Юрий Костенко.

Лидер Украинской народной партии заверил, что ему не интересны социологические исследования, которые подтверждают, что "Наша Украина" не имеет шансов попасть в парламент.

"Пройдем мы или нет, меня не интересует. То, что мы сейчас делаем для формирования правоцентристской, классической партии в Украине - это дело все равно не погибнет, как не погибло дело ОУН-УПА, солдаты которой боролись и верили в независимую Украину", - сказал Юрий Костенко в интервью ВВС Украина.

Патриотический настрой лидеров "Нашей Украины" затмил вопрос журналистки Виктору Ющенко о том, выехал ли он уже с государственной дачи. Экс-президент ответил, что не уехал, и когда это произойдет, он обязательно сообщит.

"Это вопросы законодательства и статуса человека. Я президент, и это означает определенный статус", - сказав эти слова, Виктор Ющенко вернулся в зал, где утверждали кандидатов в мажоритарных округах.