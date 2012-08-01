Николай Азаров: Сегодня альтернативы нам нет

Копірайт зображення bbc Image caption Николай Азаров рассказал ВВС Украина о выборах, Тимошенко и гривне

Премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал ВВС Украина, почему Таисия Повалий в избирательном списке стоит выше Анны Герман, какие есть различия между его правительством и правительством Юлии Тимошенко, и о том, как правительство планирует удержать курс гривны после выборов.

ВВС Украина: Николай Янович, 30 июля вы возглавили избирательный список Партии регионов. Партия регионов всегда себя позиционировала как команда профессионалов, независимо от того, женщины это или мужчины. Почему на втором месте в списке оказалась певица Таисия Повалий?

Николай Азаров: Если вы обратили внимание, в первой пятерке четыре очень крупных руководителя, экономиста, профессионала в области государственного управления. Нам хотелось, чтобы был человек, представляющий культуру Украины. А Таисия Повалий, на мой взгляд, это человек, обладающий не просто уникальным прекрасным голосом, но еще и человек, который является патриотом, обладает патриотическими убеждениями. Она была с нами в самые трудные времена, когда сегодняшняя оппозиция была властью, и она занималась самым настоящим преследованием, в том числе, и Таисии Повалий. Ей не давали выступать только за то, что она на президентских выборах 2004 года поддерживала нас и нашего кандидата Виктора Януковича. Поэтому мы не забываем таких людей, и для нас она наша коллега, человек, который имеет имя в Украине, имеет репутацию в Украине. Я думаю, что она по праву и достойно стала вторым номером в нашем списке.

ВВС Украина: Анна Герман тоже много сделала для Виктора Януковича на выборах 2004 года ...

Николай Азаров: Я, например, был и 11-м списке, и 10-м списке… Как раз у нас в этом плане не очень-то много амбиций у людей. Если руководство партии считает, что ты, например, на 13-м месте, - это хорошее для тебя место.

О популизме и реализме

ВВС Украина: Вы вчера на съезде раскритиковали программу новых молодых партий за обещания, что средняя зарплата будет 1000 евро, вы сказали, что для этого нужно, чтобы ВВП вырос втрое. В программе Партии регионов написано, что в 2017 году зарплата будет 8000 гривен. Это 1000 долларов на сегодня. Во сколько раз должен увеличиться ВВП, чтобы была такая зарплата, как обещает Партия регионов?

Николай Азаров: Вы невнимательно прочли нашу программу, наверное. Наша партия настроена на модернизацию страны, на ускоренное проведение реформ, повышение производительности труда. Да, мы действительно заложили для себя высокие показатели в социальном плане. Мы ориентируемся на то, что в отдельных отраслях экономики, подчеркиваю – в отдельных отраслях экономики, мы достигнем действительно высокого уровня зарплаты.

ВВС Украина: В в программе заложен рост ВВП на 5% в год. Будет ли этого достаточно, чтобы повысить зарплаты в 8-10 раз?

Николай Азаров: Конечно, этого будет недостаточно. Подчеркиваю, что зарплаты и пенсии в том числе должны быть дифференцированы. И, наконец, к этому времени заработает второй этап пенсионной реформы. Мы говорим, что в течение пятилетки мы выйдем на какие-то показатели, а тут молодые ребята говорят: "Вы только нас изберите, и уже завтра вы будете получать 1000 евро".

Азаров и Тимошенко: найдите отличия

ВВС Украина: На съезде вы очень критиковали деятельность Юлии Тимошенко на посту премьера. Хотя в вашей и ее деятельности как премьера можно увидеть параллели. И она, и вы выдавали компенсации вкладчикам Сбербанка, занимались регуляцией цен на бензин, вводили и отменяли квоты на вывоз зерна. В программе Партии регионов есть те самые пункте, которые были в президентской программе Юлии Тимошенко - создание профессиональной контрактной армии и отмена обязательного призыва. Чем принципиально программа Партии регионов отличается от прежней президентской предвыборной программы Юлии Тимошенко?

Николай Азаров: Давайте мы признаем, что вроде все одинаковое, а результаты только разные. Вот пришла Тимошенко к власти в 2005 году, и экономика у нас обвалилась. Вот куда ушли 150 миллиардов рефинансирования, которое было осуществлено в 8-м и в 9-м годах? Я вам расскажу куда. На валюту. И в результате у нас в 2 раза уменьшились валютные резервы в 9-м году. Мы оставляли Тимошенко 34 миллиарда валютных резервов, а приняли 16. Нормально? Вот туда и уходили. А у нас ничего не уходит. У нас все уходит в дело – дороги, мосты, школы, больницы, перинатальные центры и так далее.

Курс гривны как задача

ВВС Украина: Многие аналитики говорят, что после выборов удержать курс гривны не удастся. Даже Национальный банк признает, что платежный баланс в июне был плохим. Туристы не привезли ожидаемых средств, экспорт, как вы сами признали, падает, экономика немного притормозила. МВФ кредитов не дает, Россия может дать, но выдвигает свои какие-то политические условия. На чем, на ваш взгляд, вам удастся продержаться и не потерять гривну, не привести к инфляции и так далее?

Николай Азаров: (смеется - ред.) Вы где живете вообще? В Украине или нет? Мне уже надоело отвечать на эти вопросы. Падение гривны начали пророчить различные ораторы, не успел я зайти в этот кабинет.

Никаких причин для девальвации гривны сейчас нет.

Да, мы не получаем кредитов от МВФ. Мы, например, вышли на рынок не так давно и разместили свои облигации, так называемые евробонды. И получили 2 миллиарда долларов кредита.

Второй фактор: мы добиваемся уменьшения негативного сальдо нашего платежного баланса. За счет чего? За счет того, что максимально стремимся отказаться от приобретения дорогого российского газа. Вы знаете, что мы на 10 миллиардов кубометров уменьшили потребление газа. А что такое 10 миллиардов? Это 4,5 миллиарда долларов.

ВВС Украина: А Россия потом не выставит нам счет в качестве штрафных санкций за недобор?

Николай Азаров: Ну пусть выставляет. Я думаю, что не выставит. С Россией есть определенные договоренности, ведутся постоянные переговоры о пересмотре контракта.

ВВС Украина: Какие это договоренности, и за счет чего вы так уверены, что Россия нам ничего не выставит?

Николай Азаров: Ну не выставляет же. Мы же уже не первый год ведем сокращение закупок газа.

ВВС Украина: Вы так же не впервые ведете переговоры о пересмотре контрактов и пока это не удается...

Николай Азаров: Ну, вот скажите "спасибо" политику, который заключил эти контракты. Она так его выписала, что Украина бесправна, что она не имеет права сама выйти из договора. Вот 10 лет и будь здоров – выполняй этот контракт. Только по инициативе России возможен пересмотр этого контракта. А по нашей инициативе это невозможно. Как можно было подписывать такой неравноправный контракт с Россией? Какую надо было иметь ответственность за это? Поэтому я хочу подчеркнуть, что сегодня альтернативы нам нет.