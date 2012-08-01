В Польше протестуют против концерта Мадонны

Копірайт зображення AP Image caption Разрисованный плакат Мадонны в центре Варшавы

В Польше католические организации и объединения ветеранов Второй мировой войны выразили протест против концерта Мадонны, который пройдет в Варшаве в среду вечером, потому что он совпал с годовщиной начала Варшавского восстания 1944 года.

Восстание против нацистских оккупантов было организовано эмигрантским правительством Польши, чтобы не допустить освобождения польской столицы Красной армией. Советское командование держало войска на подступах к Варшаве и не помешало нацистам жестоко подавить сопротивление жителей города.

Ежегодно 1 августа поляки отдают дань памяти более 200 тыс. погибших в ходе Варшавского восстания, а ровно в 17:00 начало восстания знаменует гудок сирены.

Людей, купивших билеты на концерт Мадонны, организаторы кампании призывают бойкотировать ее шоу.

Католическая организация Krucjata Mlodych ("Крестовый поход молодых") начала в интернете сбор подписей под обращением "Не пойду на концерт Мадонны". По ее данным, подписались более 50 тыс. человек.

Протесты верующих

Это важный момент в польской истории, поэтому мы решили напомнить людям о нем Представительница Live Nation

Католические организации инициировала проповеди с критикой Мадонны на церковных мессах и проводят молебны на улицах Варшавы. Они говорят, что певица оскорбляет чувства христиан, используя на сцене объятый пламенем крест и терновый венок, а также пропагандирует порнографию и сексуальные извращения.

Как передает из Варшавы корреспондент ВВС Адам Истон, много афиш концерта разрисованы эмблемой польской "Армии Крайовой" - крупнейшего подпольного движения сопротивления в оккупированной нацистами Европе.

Идя навстречу пожеланиям городских властей, организаторы концерта на Национальном стадионе в польской столице согласились показать перед его началом короткий видеоролик о Варшавском восстании 1944 года.

Аня Пьетшак, представительница компании-организатора концерта Мадонны Live Nation, сказала журналистам в Варшаве: "Это важный момент в польской истории, поэтому мы решили напомнить людям о нем".

Копірайт зображення AFP Image caption Мадонна в Париже тоже возмутила французов аллюзиями на нацистскую оккупацию

Для многих критиков Мадонны этого оказалось мало. Депутат сейма от оппозиционной партии "Право и справедливость" Станислав Пента призвал запретить концерт, сообщило польское радио.

Годовщина начала Варшавского восстания отмечается ежегодно 1 августа в 17:00 по местному времени минутой молчания.

Турне Мадонны в поддержку ее нового альбома MDNA не первый раз появляется в центре политического скандала.

Во Франции певица возмутила сторонников ультраправого "Национального фронта" тем, что в видеоряде концерта было использовано изображение лидера партии Марин Ле Пен, на которое была наложена свастика.

Концерт Мадонны в Париже длился всего 45 минут, что вызвало нескрываемое недовольство зрителей.