"Свобода" требует расследовать смерть в Конотопе

Копірайт зображення www.svoboda.org.ua

Активисты праворадикальной партии "Свобода" пикетировали Генеральную прокуратуру Украины с целью добиться объективного расследования дела о смерти члена партии Василия Удода.

"Свобода" считает, что их однопартийца в Конотопе Сумской области убили, и не соглашается с выводом следователей о том, что он умер вследствие острого панкреатита.

Несколько десятков членов "Свободы" требовали проведения повторной судебно-медицинской экспертизы в присутствии адвоката, а также просят Генпрокуратуру взять под свой контроль это дело.

"Свобода" заявила, что Василий Удод собрал материалы о плантациях мака и конопли на территории Конотопского района и о каналах сбыта наркотических веществ.

Партия в заявлении, переданном ВВС Украина, указывает, что возмущена объяснениями пресс-службы управления внутренних дел в Сумской области, в котором отмечается отсутствие признаков насильственной смерти Василия Удода. Его однопартийцы также уверены, что милиция пытается ввести в заблуждение общество, утверждая, что он умер от острого панкреатита и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия или преступление?

Как сообщили в "Свободе" со ссылкой на жену Василия Удода Оксану, ее мужа нашли на берегу озера, прикрытого ветками и листьями с явными признаками побоев и удушения.

"Перед тем, как уйти из дома 5 августа, он сообщил жене место, где находятся документы по расследуемым им преступлениям и приказал в случае возникновения непредвиденных обстоятельств эти документы передать соответствующим органам", - указывает пресс-служба "Свободы".

Как утверждают в пресс-службе, Оксана Удод отрицает возможность смерти мужа от острого панкреатита и утверждает, что он был физически здоровым офицером запаса и никогда не болел указанной болезнью.

В то же время, управление внутренних дел в Сумской области в распространенном заявлении отмечает, что Василий Удод умер от острого панкреатита и был пьян, поэтому возбуждение уголовного дела по факту смерти не планируется.

"Первыми тело мужчины возле столиков для отдыха около пруда в селе Большой Самбор увидели местные рыбаки. Они вызвали милицию. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, осмотрели труп и не обнаружили на нем признаков насильственной смерти. Вскрытие тела показало, что причиной смерти стал острый панкреатит, были также признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении пресс-службы УМВД Украины в Сумской области.

В то же время, правоохранительные органы Сумской области не комментируют утверждение "Свободы" о том, что Василий Удод владел информацией о наркоторговле.