Гуд-бай, Лондон, или чем запомнилась ХХХ Олимпиада

Копірайт зображення Reuters Image caption Украинские боксеры принесли олимпийской сборной 5 медалей

В Лондоне грандиозной церемонией закрытия завершились ХХХ летние Олимпийские Игры, и теперь эстафета перешла к бразильскому Рио-де-Жанейро, который будет принимать следующую Олимпиаду через четыре года.

В последние дни Игр команды из разных уголков мира (всего их было 204) начали подводить итоги.

Конечно, прежде всего говорят о самых ярких моментах Олимпиады в целом, благодаря которым эти Игры войдут в историю.

Если говорить о главных лицах и величайших достижениях, то Лондон-2012 запомнится выступлениями двух атлетов - пловца Майкла Фелпса и бегуна Усэйна Болта.

"Живые легенды"

Для американца Фелпса эти Игры стали последними в его карьере, и за три Олимпиады (с 2004 по 2012) ему удалось получить наибольшее количество медалей среди всех спортсменов в истории современных Олимпиад и наконец побить рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной: на его счету 22 олимпийские медали, 18 из которых золотые. На Играх в Лондоне он получил "всего" 4 золотые и две серебряные награды (в Пекине 2008-го было восемь золотых, а в 2004-в в Афинах шесть золотых и две бронзы). Это было его худшее выступление, но оно помогло 27-летнему пловцу стать самым титулованным олимпийцем.

Достижение Фелпса возродило споры о том, можно ли определить лучшего олимпийца по количеству медалей, ведь у пловцов очень много дисциплин, а у футболистов или баскетболистов, как ни крути, всего одна. Сам многократный олимпийский чемпион в интервью американским СМИ после сказал, что хочет отдохнуть где-нибудь на курорте, но не заходить в воду, так она ему надоела:

Не хочу лезть в воду. Я буду себе лежать на пляже, но не полезу в воду, я в ней так много времени провел Майкл Фелпс, многократный олимпийский чемпион

"Не хочу лезть в воду. Я буду себе лежать на пляже, но не полезу в воду, я в ней так много времени провел".

Если в первую неделю соревнований все внимание было приковано к Фелпсу, то в последующие дни все сосредоточились на Олимпийском стадионе, где проходили легкоатлетические соревнования. Главная интрига: сможет ли Усэйн Болт подтвердить свой статус самого быстрого человека на планете, победив в двух забегах - на 100 и 200 метров. Ямаец справился со своей задачей, и его празднование после побед, когда он выхватил фотоаппарат и начал фотографировать зрителей и других атлетов, возможно, и станет визитной карточкой лондонских Игр 2012 года.

Если добавить к этому еще два золота в Пекине и Лондоне в эстафетах 4 по 100м, то у Усэйна Болта уже 6 олимпийских наград высшей пробы. Он не жаловался на отсутствие самоуверенности, когда после этих выступлений сам себя назвал "живой легендой".

Впервые в истории

США и Китай закрепились как главные соперники на Играх за последние 16 лет, хотя на этот раз победу все-таки одержали американцы - 46 золотых из 104. У китайцев, которые в Пекине были первыми, 38 из 87-и. Для Великобритании, принимавшей Олимпиаду, Игры стали самыми успешными за последние более 100 лет: 65 медалей, из которых 29 золотые.

Игры в Лондоне также стали первыми, где во всех видах и дисциплинах были представлены женщины (в частности, дебют женского бокса) и впервые на Олимпиаде выступил спортсмен на протезах: южноафриканец Оскар Писториус вошел в историю, став первым спринтером с ампутированными нижними частями обеих ног.

Британцы же могут только гордиться прекрасно организованным спортивным праздником. Представители большинства делегаций говорили, что важнейшие соревнования на Земле прошли практически без проблем. И если и были вопросы о готовности перед началом Игр, то впоследствии они исчезли - сработала даже транспортная система, которая ежедневно перевозила на несколько миллионов человек больше, чем обычно. Конечно, не обошлось без нескольких курьезов, таких как перепутанные флаги обеих Корей, фактически, находящихся в состоянии войны последние 60 лет, или перепутанные места рождения нескольких атлетов из бывшего Советского Союза.

Но в целом большинство делегаций и зрители подтверждают, Игры были прекрасно организованы. А вот те, кому не посчастливилось попасть хоть раз на один из олимпийских объектов из-за того, что не было билетов, опечалились.

Вообще все говорят, что Олимпиада с большими нарушениями. Не повезло украинцам. Здесь уже больше вопрос какой-то спортивной политики, но спортсмены делали все возможное Людмила Йосипенко, атлетка

В первые дни Игр особенно заметными были пустые места на трибунах. Оргкомитет объяснял это тем, что эти места были предназначены для медиа и представителей так называемой "олимпийской семьи" (спонсоров, меценатов и представителей самого Международного олимпийского комитета). Впоследствии оргкомитет Locog ежедневно выставлял билеты на продажу, чтобы избежать позора. Также приглашали военных, которые гарантировали безопасность на Играх, чтобы "закрыть те дырки" в экранах людей, которые так и не смогли попасть на Олимпиаду.

Украинской команде, возможно, Игры запомнятся противоречивыми решениями судей. Дважды украинские спортсмены уже даже начали праздновать получения бронзовых медалей, но после поданных апелляций атлетов из других команд их у украинцев забрали. Однако ни одну из украинских апелляций (две апелляции на результаты боксерских поединков) не удовлетворили, причем при обстоятельствах, когда большинство экспертов и комментаторов не могли поверить своим глазам, что победы присуждали их соперникам.

В интервью ВВС Украина Людмила Йосипенко, занявшая четвертое место в семиборье после рассмотрения апелляции спортсменки из Германии, не говорила, что существует какой-то заговор против украинской команды, но признала, что украинцам реально не повезло: "Вообще все говорят, что Олимпиада с большими нарушениями. Не повезло украинцам. Здесь уже больше вопрос какой-то спортивной политики, но спортсмены делали все возможное".

Провал или "так и прогнозировали"?

В целом для украинцев эти Игры трудно назвать успешными. Они не смогли повторить успех Афин (9 золотых) или Пекина (7 золотых), завоевав 6 медалей высшей пробы. Яна Шемякина взяла золото в фехтовании в индивидуальной шпаге, Алексей Торохтий в тяжелой атлетике, Юрий Чебан в гребле на каноэ, четверка (Екатерина Тарасенко, Наталья Довгодько, Анастасия Коженкова, Яна Дементьева) в академической гребле, и в боксе отличились Александр Усик и Василий Ломаченко. Большие надежды возлагались на Ольгу Харлан в индивидуальной сабле, хотя и она вернулась домой с бронзой.

Украина закончила Олимпиаду на 14-ом месте.

Как и прогнозировали накануне Игр, самые большие шансы украинцы имели в боксе - так и случилось: 2 золота, серебро и 2 бронзы.

Чувствуется, что в Украине работает "эффект братьев Кличко". Бокс доминирует в олимпийских видах спорта. А как насчет других видов спорта? Легкоатлетка Людмила Йосипенко в интервью ВВС Украина сказала, что "финансирование должно быть лучше и спортсменам нужно уделять больше внимания". Зато Инна Осипенко-Радомская, единственная в команде Украины, кто принес две серебряные награды Украине (два серебра в гребле на байдарках), сказала ВВС Украина, что "ей были предоставлены все условия для тренировки".

Президент НОК Украины Сергей Бубка в интервью газете "Спорт-Экспресс" не назвал провалом выступление украинской команды, он наоборот сказал, что именно на такой результат и рассчитывали перед Играми:

"На прошлых летних Играх 27 медалей стали для нас неожиданностью. Откровенно говоря, мы даже не были к этому готовы. Но Олимпиада - это крайне непредсказуемые соревнования. В Лондоне у нас много четвертых-пятых мест. Конкуренция выросла за счет того, что география стран, которые борются за медали, значительно расширилась. Но в принципе мы остаемся в том же диапазоне - 20 медалей. Примерно на столько же мы и рассчитывали по результатам чемпионатов мира, проходивших за год до Олимпиады. После Игр мы проанализируем выступление в Лондоне , но и так понятно, что мы должны работать над развитием спортивной инфраструктуры, как это было когда-то в СССР, надлежащим образом оплачивать тренерскую работу, чтобы у людей были мотивация и интерес работать ".

Остается надеяться, что в Рио такая мотивация будет и выигранные медали станут не неожиданностью, а закономерностью.