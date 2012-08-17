Экономические настроения украинцев продолжают ухудшаться

Согласно исследованиям GfK Украина, в июле ухудшились потребительские настроения украинцев и оценка ими текущей и будущей экономической ситуации.

В частности, индекс потребительских настроений снизился на 3 пункта, оценка текущей экономической ситуации ухудшилась на 2,2 пункта, а ожидания относительно развития снизились на 3,6 пункта по сравнению с июнем.

"Господствующая мысль о неизбежности девальвации и угрозе финансового кризиса после выборов в октябре 2012 года ухудшает ожидания и сдерживает потребление граждан, ограничивая внутренний спрос" Gfk Украина

При этом украинцы достаточно хорошо оценивают личное материальное положение: этот индекс даже несколько вырос и достиг максимального значения с июля 2010 года. Кроме того, лучшие ожидания наблюдаются и относительно инфляции.

В то же время в будущем украинцы ожидают как ухудшения личного благосостояния (-2.2 пункта), так и ухудшения экономической ситуации в украинской экономике в целом, - в ближайшем будущем ухудшение составит 6,1 пункта, а на следующие пять лет - на 2,5 пункта . Примечательно, что индекс потребительских настроений резко ухудшился среди жителей Киева и Западной Украины - более чем на 10 пунктов.

Кроме того, украинцы считают менее целесообразным делать крупные покупки - этот индекс обвалился аж на 7,5 пункта по сравнению с показателем за июнь этого года.

Ухудшаются также и девальвационные ожидания украинцев.

"Здесь не нужно искать аномальных явлений, тем более, что к осеннему периоду рынок будет функционировать в нормальном режиме" Елена Щербакова, НБУ

"Господствующая мысль о неизбежности девальвации и угрозе финансового кризиса после выборов в октябре 2012 года ухудшает ожидания и сдерживает потребление граждан, ограничивая внутренний спрос. В сочетании с неблагоприятной ситуацией на внешних рынках, это угрожает экономическому росту в Украине во второй половине 2012 года", - считают авторы исследования.

Ранее стало известно, что в июле население купило валюты на 810 миллионов долларов больше, чем продало. Этот показатель стал рекордным с января текущего года, когда отрицательное сальдо было на уровне 556,5 миллионов долларов. В апреле разница между покупкой и продажей валюты вообще снизилась до 209 миллионов долларов, однако с мая начала расти и достигла в июне 740,6 миллионов долларов.

Впрочем, в Национальном банке не связывают это с какими-то негативными ожиданиями населения, а повышение спроса на валюту объясняют сезонными факторами:

"Традиционно летний период - это сезон отпусков. Именно в это время люди покупают валюту для отдыха за рубежом, что вызывает рост спроса на валюту среди населения. Такая ситуация будет наблюдаться и в августе. Здесь не нужно искать аномальных явлений, тем более, что к осеннему периоду рынок будет функционировать в нормальном режиме", - заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова.