Тигипко: заявления о девальвации гривны - предвыборные "страшилки"

Вице-премьер Сергей Тигипко, отвечающий в правительстве Украины за социальную политику, рассказал в интервью ВВС Украина о том, почему паралимпийцам не увеличили призовые вслед за олимпийцами, в чем ошибаются экономические эксперты и почему соцработники ходят по квартирам.

О паралимпийцах

ВВС Украина: Господин вице-премьер, недавно министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль Сафиуллин сказал, что в Украине уже сложилась такая традиция, что паралимпийцам и олимпийцам выплачивают одинаковые призовые. Вчера к нам приезжал Валерий Сушкевич, президент Паралимпийского комитета, который утверждает, что олимпийцам призовые подняли до 125 тысяч долларов, а паралимпийцам - не подняли. Скажите, почему?

Сергей Тигипко: Олимпийцам поднимали, буквально, только-только. Неделю назад практически. Там получилось, что дважды поднимали, потому что еще добавили небольшие цифры. Поэтому думаю, что просто времени не хватило. Действительно, у нас сейчас чемпион Паралимпийских игр получает 700 тысяч гривен, а чемпион Олимпийских игр - 125 тысяч долларов. Поэтому здесь есть неравенство, и я думаю, что это надо поправить.

ВВС Украина: Но будет ли это исправлено на этой Паралимпиаде? Какой это сигнал для самих паралимпийцев?

Сергей Тигипко: Мы попытаемся быстро это исправить. Я вот сейчас практически буду возвращаться в Киев. Я думаю, что уже в понедельник мы это будем обсуждать на заседании Кабинета министров.

ВВС Украина: То есть, Вы считаете, что эти призовые можно выровнять?

Сергей Тигипко: Я считаю, что это надо делать, потому что, хотя паралимпийцы и разыгрывают большее количество наград по сравнению с олимпийскими соревнованиями, стимулы должны оставаться для всех одинаковыми.

ВВС Украина: Какой сигнал паралимпийцы подают людям с инвалидностью в Украине?

Сергей Тигипко: Эти люди показывают, что можно соревноваться, можно жить очень интересной жизнью, можно за счет своей работы многого достигать.

Я считаю, что все эти примеры требуют очень серьезного пиар-сопровождения для того, чтобы видели спонсоры, видели местные власти и видели сами люди с ограниченными возможностями, чтобы для всех был пример и была работа.

ВВС Украина: Я уже более десяти лет живу в Великобритании и регулярно езжу в Украину. И тут и там я общаюсь с людьми с инвалидностью, и это как два разных мира. В Украине они не могут найти работу, не могут передвигаться по городам, потому что не созданы условия в автобусах, в метро. Особенно это касается людей в колясках. Сами паралимпийцы говорят, что заставляет их заниматься спортом, потому что это единственный выход. Тогда, возможно, успех паралимпийцев в стране, где дискриминация инвалидов, это - печально?

Сергей Тигипко: На самом деле никакой дискриминации нет, потому что никто намеренно этого не делает.

ВВС Украина: Но никто ничего и не делает, чтобы облегчить их жизнь. Например, высоченные тротуары и отсутствие пандусов - это со слов людей, с которыми я разговаривал в Евпатории на базе подготовки паралимпийцев. Они говорят, что просто не могут передвигаться по городу. Автобусы... Вот, как им ездить в магазин?

Сергей Тигипко: Все равно это требует определенных денег, определенного внимания, инвестиций. Если посмотреть только за последний год, я могу много сейчас перечислять, сколько было сделано для инвалидов, для инвалидов-участников боевых действий. Пенсия была повышена с начала года на 25%, причем до 9 мая вдвое были увеличены разовые выплаты. Инвалиды-чернобыльцы получили на 90% больше пенсии. Далее можно продолжать. Мы первый год полностью обеспечиваем инвалидов кроватями, инвалидными колясками.

ВВС Украина: Но на этих тележках трудно передвигаться...

"На самом деле никакой дискриминации (инвалидов) нет, потому что никто намеренно этого не делает" Сергей Тигипко, вице-премьер Украины

Сергей Тигипко: Не надо так говорить, потому что сами тележки - качественные, а вот что касается условий, то приняты все необходимые решения по новым помещениях. То есть, вы сейчас не сдадите помещения, если они не будут оборудованы, в том числе, и для людейс ограниченными возможностями.

ВВС Украина: А общественный транспорт?

Сергей Тигипко: То же сейчас и по общественному транспорту делается, но если местным властям не хватает на элементарные вещи, то сегодня, я считаю, безусловно, является материальная проблема. Назвать это дискриминацией - нет...

ВВС Украина: Это со слов людей. Вот они мне говорили: попробуйте заехать на тротуар на этой коляске для ребенка, разве это не дискриминация?

Сергей Тигипко: Для меня дискриминация - это когда намеренно что-то не делается, а сказать, что здесь есть умышленные действия власти, - нет, я с этим не согласен. С какой категорией не встреться, все говорят о материальных проблемах, безусловно, у многих местных администраторов просто глаза разбегаются.

Я согласен, что это огромная проблема, и на все это можно находить деньги. Есть другое: отсутствие понимания того, что мы должны сделать такие условия для людей, чтобы они могли полностью адаптироваться, могли чувствовать себя людьми с равными возможностями.

Об экономической политике

ВВС Украина: Большинство партий, участвующих в выборах, в своих программах обещают отменить реформы, проведенные под вашим руководством, - пенсионную и налоговую. Они рассчитывают, что избиратели их поддержат, не в последнюю очередь, именно из-за этого. Как Вы относитесь к этому?

Сергей Тигипко: Совершенно спокойно, и я сразу могу сказать, что если речь идет об отмене таких решений, то для людей это означает одно: будут ли повышены налоги, и на первом этапе бизнес будет платить большие налоги, и власть может получить экономический эффект, будут ли уменьшены пенсии, будет ли уменьшена заработная плата бюджетной сферы. То есть, другого варианта нет. Или заберут у учителя, у врача, у военного, у милиционера - и отдадут в Пенсионный фонд, или уменьшат просто пенсии.

Мы сделали свои шаги, и сегодня мы видим, что эти шаги верны, потому что следующими шагами мы смогли увеличить пенсию, и средняя пенсия, если посмотреть с 2009 года, выросла более чем на 42%. При этом кумулятивная инфляция выросла на 14,2%. Мне кажется, что мы движемся правильным путем.

ВВС Украина: Большинство экспертов уже не сомневаются в том, что у украинской экономики "запас прочности" иссякнет сразу после выборов - максимум до конца года, и украинцы уже в ближайшие полгода увидят и девальвацию гривны, и чрезвычайные сложности с расчетами за газ и внешние долги. Они в чем-то ошибаются?

Сергей Тигипко: Безусловно, ошибаются. Не будет такого.

"Было бы желание взять их всех (социальных работников) и привлечь к выборам, это было бы давно сделано. Нет такого желания и нет такой задачи" Сергей Тигипко, вице-премьер Украины

Если посмотреть на внешние рынки, скажем, на тот же европейский рынок, то он сегодня не лучше, чем в 2008-2009 годах - во время кризиса. Если посмотреть на экономический рост, то там шесть месяцев уже практически нет экономического роста. А если и есть, то небольшой. А это для нас - второй рынок сбыта. Не лучшие сейчас времена и в странах СНГ. Тем не менее, мы в 2010-м имели 4,5% роста, в 2011-м - 5,2%, и я думаю, в этом году мы выйдем где-то на 3,5-4%.

"Страшилки"- разумеется, перед выборами много их будет. Я слышал, что в сентябре будет девальвация. Сентябрь пришел - ничего нет. И валютные резервы остались практически на том же уровне. Все это - предвыборная борьба и заявления.

В Украине сегодня есть основная позиция, есть президент, Кабинет министров, и есть большинство в парламенте, которые работают абсолютно скоординировано. И если они работают абсолютно скоординировано, то на ухудшение экономических условий - кризис - мы можем ответить абсолютно адекватными конкретными действиями.

ВВС Украина: Вы упоминали о 2008-2009 годах, тогда велись переговоры с МВФ. Что с МВФ сейчас? Нужна ли какая-то помощь, транши?

Сергей Тигипко: Мы постоянно находимся в переговорах с МВФ. Более того, практически все показатели по дефициту бюджета, по финансовым показателям, которые контролирует Национальный банк, мы выдерживаем. И регулярно мы находимся в постоянных консультациях.

ВВС Украина: Но помощь не выделяется?

Сергей Тигипко: Помощь не выделяется, и мы уже полтора года живем за свой счет. Четко понятно, что речь идет о повышении цен на газ для населения и на газ для теплокоммунэнерго, которое за собой влечет рост коммунальных платежей на 32-33%. Мы сегодня не готовы к этому и не будем идти (на это - Ред.).

Я понимаю, как можно выйти из ситуации, и Кабинет министров недавно принял хорошую программу по энергосбережению. Такая достаточно серьезная программа, которую мы отработали со специалистами Всемирного банка. К ней можно некоторые шаги добавить, и тогда это будет похоже на то, что мы делаем комплексные действия по сокращению дефицита и "Нафтогаза", но одновременно и уменьшению энергетической зависимости Украины в целом.

О соцработниках и агитации

ВВС Украина: Не могу не спросить, поскольку сейчас в вашу сторону звучит много критики относительно дополнительных 12 тысяч социальных работников, которые, как утверждает гражданская сеть ОПОРА, некоторым образом агитируют за партию власти, которую вы сейчас представляете. Эти социальные работники ходят из дома в дом и рассказывают о социальной политике правительства и президента, пытаются помочь незащищенным слоям населения. Это увеличение произошло за пять месяцев до парламентских выборов. Вы не видите в этом агитации?

Сергей Тигипко: Знаете, для того, чтобы в этом вопросе разобраться, нужно было бы, чтобы кто-то из журналистов просто захотел в этом разобраться. Я могу сказать тем же экспертам движения ОПОРА...

ВВС Украина: Это и оппозиционные депутаты.

Сергей Тигипко: Да мне все равно - кому угодно. Сегодня в министерстве социальной политики уже работает 48 тысяч специалистов, которые каждый день ходят по домам. Сорок восемь. Это представители терцентров, обслуживающих пенсионеров, в первую очередь, инвалидов. Они каждый день приходят: моют пол, готовят еду, кому-то на огороде немного помогают, покупают те или иные продукты.

Было бы желание взять их всех и привлечь к выборам, это было бы давно сделано. Нет такого желания и нет такой задачи.

Мы набрали, действительно, 12 тысяч специалистов. Кроме трех областей, которые не захотели это делать, но речь идет о том, что мы пытаемся реформировать саму социальную сферу, которая была построена еще в советское время и которая строилась еще на том, что у человека должна возникнуть проблема и после этого она должна достучаться до государства и прийти за какой-то помощью. А государство после этого решает, будет ли оно помогать или нет.

Здесь говорится о том, что мы набираем социальных участковых, которые должны работать на опережение. Они должны ходить по домам, составить карту своего района, за который они отвечают, они должны знать ситуацию в каждой семье, рассказать, какие возможности есть для семьи, если у нее возникает какая-то проблема. И они должны работать на опережение. Это лучше для людей и дешевле для государства.

"У меня больше желания заниматься все-таки исполнительной работой [...] Но если нужно будет работать в парламенте - останемся и будем работать в парламенте" Сергей Тигипко, вице-премьер Украины

BBC Украина: Проблема в том, что такое существенное увеличение происходит именно за пять месяцев до выборов.

Сергей Тигипко: А когда, скажите, это делать? Если я это сделаю в 2013-м, то скажут, что это за 1,5 года до выборов президента. А после этого - снова, перед местными выборами, и так далее. Поэтому - нагнетание ситуации.

И это я вижу сто раз - и в бизнесе, и где угодно. Тот, кто делает дело, всегда будет под критикой. Потому что лучше всего - ничего не делать, и тогда ты будешь "не проклятый, не мятый", как говорят в Украине.

Поэтому я это буду продвигать, я буду на это давить, так как, с одной стороны, разговоры популистов, а с другой - 7 тысяч сирот, которые возникают в Украине после того, как родителей, которые живы-здоровы, лишают родительских прав. А это значит, что перед этим не включились социальные работники, которые бы смогли помочь этой семье. После этого мы на сироту тратим в среднем 5,5 тысяч гривен в месяц, а копейкой не помогли семье, не пролечили, не помогли это решить. Поэтому у меня эти сироты с одной стороны, а с другой - разговоры популистов. Я знаю, что мне делать и на кого мне ориентироваться.

О выборах

ВВС Украина: Какие у вас планы вообще по парламентским выборам? Вы участвуете в выборах от Партии регионов, вы, если будет возможность, останетесь работать в правительстве, пойдете в депутаты?

Сергей Тигипко: Сейчас главная задача для нас - провести выборы. И то, что я посмотрел по последним опросам, - ситуация для нас хорошая. На 2,5% мы сейчас опережаем оппозицию, и я думаю, что есть все основания у нас сегодня и дальше набирать темп. После этого будет решать партия.

Я вписываюсь и могу сказать, стараюсь все сделать, чтобы Партия регионов была более конкурентной, хотелось бы видеть там больше молодых людей, больше реформаторски настроенных. Мы попробуем это сделать. А после выборов увидим, что мы будем делать.

У меня больше желания заниматься все-таки исполнительной работой, в исполнительной ветви власти. Здесь реальные реформы, и здесь, я бы сказал так: здесь какие-то такие проблемы, которые накопились как раз на этом уровне. Но если нужно будет работать в парламенте - останемся и будем работать в парламенте.

ВВС Украина: Вы принимали участие в президентских выборах, заняли третье место, но после этого Вы стали фактически командой нынешнего президента Януковича, не поддерживая его после выборов. То есть, вы не выбрали, вы не поддерживали ни Юлию Тимошенко, ни Виктора Януковича. Но сейчас вы работаете с ним в команде в правительстве. Лично для себя вы не потеряли значительную долю того электората, который голосовал за вас? Если вы снова захотите, например, участвовать в выборах, будут ли они снова голосовать за вас? Я имею в виду президентские выборы.

"Может, в плане каком-то карьерном я и потерял, но в плане возможности по проведению реформ однозначно выиграл" Сергей Тигипко, вице-премьер Украины

Сергей Тигипко: Для политиков есть всегда выбор: ты можешь постоянно оставаться в оппозиции, будешь иметь более-менее неплохие рейтинги, пока не надоест уже людям слушать твои обвинения и так далее. Но есть и другой путь - нельзя терять рейтинги и делать дело.

На мой взгляд, когда партия "Сильная Украина" обсуждала это, я всем своим коллегам и друзьям говорил: сегодня не время сидеть, давайте попробуем поработать. Мы пришли, чтобы проводить реформы.

Все, что я говорил на выборах президента, все касалось одного - реформирование страны для того, чтобы мы добавили конкурентоспособности. Хотите - давайте приходите. Сейчас 19 коллег моих работают на уровне заместителей глав областных администраций, пять человек в списке находятся. То есть, возможности есть браться и делать.

И сегодня я вижу, что они довольны, они сегодня занимаются тяжелым в большинстве своем ситуацией - это решение проблем раз социального блока. Но вижу - глаза горят, потому что мы реально можем изменить ситуацию.

Лично я думаю, может, в плане каком-то карьерном и потерял, но в плане возможности по проведению реформ однозначно выиграл. Первый раз в Украине вертикаль власти. Вопросов к власти очень много. Поверьте мне, и завтра, и послезавтра будет не меньше, к любой власти.

Я, находясь здесь, в Великобритании, вчера разговаривал с главой правительства, с заместителем премьер-министра, разговаривал с министром по европейским делам - поверьте мне, я вижу, что здесь тоже нелегко. Но каждый политик должен держать конкретный фокус. Реформы - все, это мой фокус, я и впредь буду придерживаться его.

С Сергеем Тигипко беседовал Андрей Кравец