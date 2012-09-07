Машины для войны: робот-гепард обогнал Болта

Робот по имени Читах (Гепард) установил новый рекорд для шагающих роботов, побив мировой рекорд спортсменов-бегунов.

Военная разработка Пентагона на испытательном стенде достигла скорости 45,5 км/ч.

Рекорд на спринтерской дистанции спортсмена из Ямайки Усейна Болта составляет 44,7 км/ч.

Точное назначение робота, которого создали в компании Boston Dynamics при поддержке Агентства проектов оборонных исследований США (Darpa), не разглашается.

Представители Darpa сообщили, что цель проекта - это "эффективная помощь бойцам в широком спектре задач".

Ноэль Шарки, профессор робототехники Шеффилдского университета, допускает, что новый механизм может быть применен для поражения не только солдат, но и мирных жителей.

"Это может быть использовано, я так предполагаю, для преследования людей в пустыне. Что касается применения в гражданской жизни, то тут уже и не такие большие перспективы - возможно, охота, помощь пастухам", - говорит он.

Агентство планирует начать полевые испытания боевой машины в 2013 году.