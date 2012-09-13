Штурм посольства США в Йемене

Толпа разгневанных демонстрантов пыталась взять штурмом посольство США в Йемене. По предварительным данным, некоторые участники конфликта получили ранения.

Этот инцидент продолжил серию агрессивных выступлений против дипломатических представительств США в некоторых исламских странах.

Поводом для вспышки недовольства стало появление фильма, который радикально настроенные мусульмане расценили как оскорбление пророка Мухаммеда.

В столице Йемена городе Сана полиция открыла огонь по нападавшим, но не смогла остановить их вторжение на территорию.

По предварительным данным, некоторые участники конфликта получили ранения.

В четверг у посольства США в столице Египта также произошли столкновения.

Тысячи людей собрались возле посольства в Каире, где полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Во вторник вооруженные демонстранты штурмовали американское консульство в ливийском городе Бенгази. Как считают, причиной смерти посла США в Ливии Кристофера Стивенса стало отравление дымом. В результате нападения погибли еще трое американцев и до десяти ливийцев.

В числе погибших также сотрудник госдепартамента США Шон Смит. Имена остальных жертв не разглашаются.

Ливийские и американские силы безопасности пытались отбить здание консульства несколько раз, говорят официальные лица США, но это им удалось только утром в среду.