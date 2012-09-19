Огненный смерч высотой в 100 метров

Кинопродюсеру Крису Тенги удалось снять на видео гигантский огненный смерч в Австралии.

Он искал место для съемок нового фильма, когда неожиданно вспыхнул пожар. Господин Тенги начал снимать горящие кустарники. Неожиданно пламя вытянулось вверх и превратилось в торнадо.

Все это происходило, как утверждает очевидец, всего в 300 метрах от места съемки. Огненный столб достигал 100 метров в высоту.

Кинопродюсер описал это явление природы, как нечто "ревевшее словно реактивный двигатель".

Огненные торнадо в Австралии иногда называют "огненными дьяволами".