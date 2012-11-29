Учредительное собрание может принять новую конституцию Египта

Законодательная ассамблея, которая отвечает за создание новой конституции Египта, планирует принять проект документа в четверг, 29 ноября. В воскресенье конституционный суд страны решит, распускать ли учредительное собрание.

Судейская ветка Египта находится в противостоянии с президентом Мохаммедом Мурси и его исламистскими сторонниками из-за указа, который египетский лидер принял на прошлой неделе и которым значительно расширил свои полномочия.

Судьи апелляционных судов Египта Нажать объявили забастовку в знак протеста против этого указа.

Судьи заявили, что приостанавливают свою работу в апелляционном и кассационном судах, пока указ не будет отменен.

Президентский указ, который еще называют конституционной декларацией, говорит, что никто не может отменять решения главы государства.

Президент, согласно документу, также может принимать любые меры ради сохранения революции, национального единства или национальной безопасности.

Документ будет действовать, пока не будет принята новая конституция.

Этот указ, изданный прошлой неделе, вызвал бурные протесты.

В свою очередь, сторонники Мохаммеда Мурси утверждают, что указ является защитой достижений революции.

На субботу назначен масштабный митинг сторонников г-на Мурси.

По словам корреспондента ВВС в Каире, принятие новой конституции в таких условиях может вызвать общественное возмущение.

Большинство членов учредительного собрания относятся к "Братьям-мусульманам" и другим исламистам, которые поддерживают г-на Мурси.

Либеральные, левые члены и христиане выступили против учредительной ассамблеи, обвинив исламистов в попытке навязать свое видение.