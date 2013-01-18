Армстронг признался, что без допинга не выиграть

"Невозможно без допинга семь раз выиграть "Тур де Франс", - признался американский велогонщик Лэнс Армстронг, которого ранее лишили семи титулов победителя велогонки из-за допингового скандала.

"Это все равно что сказать, что нужно иметь достаточно воздуха в шинах и воды в бутылках. Это было частью нашей работы", - ответил велогонщик на вопрос ведущей Опры Уинфри, было ли использование допинга неотъемлемой частью процесса, необходимого для победы в "Тур де Франс".

В интервью, которое было записано в понедельник и вышло в эфир в четверг вечером, он впервые признался в применении стимуляторов.

После публикации сокрушительного доклада Антидопингового агентства США (USADA) в октябре прошлого года, Лэнса Армстронга пожизненно дисквалифицировал Международный союз велосипедистов (UCI), его также лишили Нажать всех титулов, завоеванных с августа 1998 года.

В докладе говорилось о том, что команда велогонщика разработала самую сложную программу применения стимуляторов в истории спорта, впрочем до сих пор легендарный спортсмен отрицал эти обвинения.

"Это была одна большая ложь, которую я повторил множество раз, - сказал Армстронг. - Я сам принимал эти решения, я сам допустил эти ошибки, и я здесь для того, чтобы извиниться за них", - сказал 41-летний велосипедист.

Одновременно, Лэнс Армстронг не согласен с утверждениями о том, что он создал "самую масштабную допинг-программу в истории спорта". По его словам, эта программа "была умной, но консервативной, не связанной с рисками".

Ничего грандиозного

Спортсмен утверждает, что он не имел доступа к любым специальным секретным препаратам.

"Да, для меня было важно побеждать, но нельзя утверждать, что наша программа была грандиознее допинг-программы Восточной Германии в 1970-х и 1980-х, это не так", - отметил Лэнс Армстронг.

"Да, для меня было важно побеждать, но нельзя утверждать, что наша программа была грандиознее допинг-программы Восточной Германии в 1970-х и 1980-х, это не так" Лэнс Армстронг, велогонщик

Он был победителем "Тур де Франс" - самой престижной велогонки мира - в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 годах. После победы в 2005 году спортсмен объявил о завершении спортивной карьеры.

Первой, кто публично обвинил Лэнса Армстронга в применении допинга, была Бетси Андро, жена бывшего члена команды Армстронга Фрэнки Андро.

По обвинению в применении допинга в 2008 году Армстронг решил вернуться в велоспорт и участвовал еще в двух гонках "Тур де Франс", в 2009 и 2010 годах.

В феврале 2011 года Лэнс Армстронг объявил, что окончательно покидает спорт.

В интервью Опре Уинфри он сказал, что не прибегал к допингу в период возвращения к соревнованиям. "Это - единственное в докладе USADA, что меня по-настоящему расстроило", - признался велогонщик.

Признание в употреблении допинга может стать первым шагом в попытке спортсмена добиться отмены пожизненной дисквалификации.

В то же время, как пишет New York Times, сторонники Армстронга сейчас обеспокоены тем, что в случае признания ему могут грозить обвинения в даче заведомо ложных показаний, поскольку в 2005 году он под присягой заявил, что никогда не употреблял стимуляторов.

Вдобавок его может ожидать несколько уголовных дел.