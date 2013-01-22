Россия вывозит из Сирии соотечественников

Многие граждане России возвращаются на родину из-за насилия в Сирии, однако Москва утверждает, что это не является началом массовой эвакуации.

Десятки россиян, выехавших из Сирии в соседний Ливан, во вторник и среду двумя самолетами должны вылететь на родину из столицы Ливана, Бейрута.

Как сообщает корреспондент ВВС в Бейруте Джим Мьюир, все россияне, пожелавшие выехать из Сирии, уже пересекли сирийско-ливанскую границу.

По данным ливанских СМИ, в автобусах находятся около 150 человек. Российские информагентства со ссылкой на консульство в Дамаске сообщают, что выехать из Сирии пожелали 81 человек.

В понедельник вечером министерство чрезвычайных ситуаций России сообщило, что отправляет в Бейрут два самолета - транспортный Ил-76 и пассажирский Як-40.

Москва является одним из ближайших союзников президента Сирии Башара Асада во время сирийского конфликта.

Однако Россия признала, что разрабатывает план действий в чрезвычайной ситуации для возможной эвакуации своих граждан в будущем.

Такая вероятная эвакуация скорее всего произойдет с привлечением российского военно-морского флота, отмечает корреспондент BBC в Москве Стив Розенберг.

Россия не отказалась от своей поддержки президента Асада, однако признала, что он не может победить.

"Это не эвакуация"

Две страны длительное время имеют тесные связи. На территории Сирии живут и работают тысячи российских граждан.

"Это не эвакуация. На россиян в Сирии не оказывается давление, чтобы они уезжали из страны, ведь в Дамаске есть много безопасных районов, в которых нет насилия", - рассказал агентству AFP российский дипломат.

"Это не эвакуация. На россиян в Сирии не оказывается давление, чтобы они уезжали из страны, ведь в Дамаске есть много безопасных районов, в которых нет насилия" Российский дипломат

"Вопрос в том, что российская авиакомпания больше не осуществляет рейсы в Дамаск, поэтому мы таким образом помогаем 100, максимум 150 людям, покинуть Сирию через Бейрут", - рассказал дипломат, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, такими образом Россия просто помогает людям, которые обратились в консульство РФ в Дамаске с просьбой о помощи.

Как сказал дипломат, самолеты, рейсы которых запланированы на вторник и среду, возможно, не будут последними.

"Это будет длительная операция. Каждый раз, когда люди будут обращаться за помощью в российское консульство в Дамаске, мы будем организовывать новые вылеты", - добавил дипломат.

"Далеко не ангелы"

Среди лиц, захотевших уехать в Россию, россиянки, вышедшие замуж за сирийцев, а также их дети и мужья, получившие российское гражданство. Все они проживали в разных городах Сирии: Дамаске, Алеппо, Хаме и Хомсе.

Член научного совета Московского Центра Карнеги Алексей Малашенко заявил, что Россия пыталась защитить своих граждан, которые могут стать жертвами мести, если оппозиция победит в сирийском конфликте.

"Режим Асада шатается, и те, кто планируют занять его место, далеко не ангелы", - сказал эксперт.

"Россия имеет плохую репутацию перед оппозицией с тех пор, как официально поддерживает Дамаск. Таким образом, эвакуируя своих граждан, Москва демонстрирует достойную похвалы дальновидность", - добавил Алексей Малашенко.

Эвакуация украинцев

В конце декабря прошлого года из Сирии в Украину вернулось 26 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, среди них было 11 женщин, 12 детей и трое мужчин-граждан Сирии, которые являются членами семей граждан Украины.

Украинцев, как и россиян, вывезли из Дамаска и Алеппо в ливанскую столицу Бейрут, а оттуда самолетом доставили в Киев.

Всего с начала конфликта в Сирии Украина эвакуировала 361 гражданина, сообщили в декабре в МИД.

Еще 139 украинцам помогла вернуться на родину Международная организация миграции.