Суд решает, лишать ли Власенко мандата

Высший административный суд в Киеве вышел в комнату для совещаний, чтобы решить, лишать ли депутатского мандата защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко.

Власти настаивают, что г-н Власенко совмещает депутатскую деятельность с адвокатской, что запрещено законом.

28 февраля председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обратился в Высший админсуд с просьбой лишить г-на Власенко мандата депутата.

Во время дебатов в суде представитель г-на Власенко, председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что в письме, полученном судом от Генпрокуратуры, говорится, что Сергей Власенко не является адвокатом и занимается делами против Юлии Тимошенко как специалист в области права и действует на основании доверенности партии "Батькивщина", сообщает информагентство "Украинские новости".

Сам Сергей Власенко отмечает, что не получает плату за юридическую защиту Тимошенко.

Накануне Высший апелляционный суд Украины лишил мандата регионала Андрея Веревского, который совмещал работу в парламенте с предпринимательской деятельностью.

"Политически мотивированное" дело

США тем временем назвали попытки лишить защитника Юлии Тимошенко мандата имеющими политическую подоплеку. МИД Украины говорит, что принял это заявление к сведению.

"С особым беспокойством мы отмечаем попытки лишить Сергея Власенко... места в парламенте, депутатской неприкосновенности и права выезжать за пределы Украины" Государственный департамент США

В заявлении Государственного департамента говорится, что США "глубоко обеспокоены" тем, что украинских парламентариев лишили мандатов.

"С особым беспокойством мы отмечаем попытки лишить Сергея Власенко, депутата парламента и защитника бывшего премьер-министра Тимошенко, места в парламенте, депутатской неприкосновенности и права выезжать за пределы Украины", - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

"Выглядит так, что эти действия являются политически мотивированными из-за его связи с г-жой Тимошенко", - заявили в Госдепе.

В США также обеспокоены решением Высшего админсуда в прошлом месяце лишить мандатов внефракционных депутатов Рады Павла Балогу и Александра Домбровского.

"Такие действия создают атмосферу, которая препятствует политической конкуренции и свободе самовыражения", - говорится в заявлении.

В ЕС тоже обеспокоены

Во вторник беспокойство по поводу ситуации с Сергеем Власенко и Андреем Веревским выразили также вице-президент Европейской Комиссии Кэтрин Эштон и европейский комиссар по вопросам расширения Штефан Фюле.

В совместном заявлении они призвали украинские власти "решить эту проблему таким образом, чтобы избежать впечатления, будто судебная система используется ненадлежащим образом, в политических целях".

Они также отметили, что окончательный состав украинского парламента должен отражать "истинную волю украинских избирателей".