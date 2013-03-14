СМИ: где был Кличко, когда оппозиция призывала к протестному движению?

Image caption Виталия Кличко не было, когда его коллеги из оппозиции Арсений Яценюк и Олег Тягнибок объявляли о движении "Вставай, Украина!"

"Истерика" кремлевского ТВ, ускорение интеграции в ЕС, "блеф" Тимошенко и нереволюционное отсутствие Кличко - в обзоре украинской прессы за четверг, 14 марта. В обзоре:

"Истерика" кремлевского ТВ

"Нежелание Януковича спать у Путина вызвало истерику кремлевского ТВ", - под таким заголовком газета "Украина молодая" описывает сюжет о визите украинского президента в Москву, показанный на днях российским телеканалом "Россия-1".

"Задетые за живое амбиции Владимира Путина" выплеснули "в украинские и российские СМИ порцию соответствующей пропаганды против сотрудничества Украины с Евросоюзом", - пишет "Украина молодая".

По мнению издания, российский телеведущий Дмитрий Киселев "откровенно издевался над Януковичем и "бомбил" нежелание Киева склоняться в сторону Таможенного союза".

Политолог Александр Палий объясняет такую информационную политику России "неумением разговаривать на равных с другими странами", причины которого заключаются "в татаро-монгольской ментальности и неконкурентоспособности "Русского мира", куда, в отличие от ЕС, не стоит очередь желающих вступить, и это вызывает ревность Кремля".

Нечеткое ускорение

Указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах в сфере европейской интеграции, подписанный вчера президентом, не добавил ясности в вопросе, выполнит ли Киев условия ЕС, необходимые для подписания соглашения об ассоциации, но определил ответственного за этот процесс, пишет "Коммерсантъ Украина".

Согласно договоренностям, достигнутым на саммите Украина-ЕС, решение президента было призвано дополнить правительственный "План первоочередных действий в сфере интеграции Украины с ЕС", который не учитывал так называемого "списка Фюле" - перечня критериев готовности страны к ассоциации.

"В решении Совбеза прямо или косвенно упомянуто большинство критериев, пропущенных при составлении правительственного плана. Между тем ни по одному из них указ не конкретизировал задачи, стоящие перед украинской властью, к тому же в большинстве пунктов решения Совбеза отсутствуют сроки выполнения", - описывает газета окончательный документ.

Координация действий власти и ее сотрудничества с Брюсселем возложена на секретаря Совбеза Андрея Клюева, который уже заявил "Коммерсанту", что считает эти задачи неотложными.

Тимошенко "блефует"

Она (Тимошенко. - Ред) как умная женщина откровенно блефует, делает хорошую мину при плохой игре. Пока даже неизвестно, когда будет приговор Евросуда по правам человека "Сегодня"

"Блефом" называет политолог Кость Бондаренко планы Юлии Тимошенко баллотироваться в президенты Украины в 2015 году.

"Она как умная женщина откровенно блефует, делает хорошую мину при плохой игре. Пока даже неизвестно, когда будет приговор Евросуда по правам человека. Кроме того, итогом его решения будет лишь повторное рассмотрение дела, оно не отменит автоматически ее приговор", - заявил Бондаренко газете "Сегодня", комментируя заявление заключенного экс-премьера в интервью швейцарской газете Le Tempe.

По мнению же политолога Вадима Карасева, она не могла ответить иначе, поскольку это было бы "слабостью".

Политологи разошлись в оценке шансов Тимошенко на президентство, если ей теоретически удастся принять участие в гонке.

Карасев видит ее потенциальным победителем Януковича, а Бондаренко уверен, что в лучшем случае она окажется на четвертом месте по рейтингу популярности в 2015 году, после Тягнибока и Кличко.

"Уважительные причины" Кличко

Газета "Комсомольская правда в Украине" утверждает, что узнала, где именно находился лидер партии УДАР Виталий Кличко, когда его коллеги из оппозиции Арсений Яценюк и Олег Тягнибок объявляли о начале протестного движения "Вставай, Украина!"

Издание сообщает со ссылкой на официальный сайт братьев Кличко, что Виталий находился в Бразилии на церемонии вручения премий Laureus World Sport Awards, которую еще называют "спортивным" Оскаром"".

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС