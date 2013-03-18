Восхождение Папы на престол: чего ожидают в Украине?

Во вторник состоится интронизация Папы Римского Франциска.

Папская интронизация или Папская интронизационной месса - литургическая служба Римско-католической церкви, которая проходит по римскому обряду с элементами византийского обряда.

На церемонию интронизации планируют прибыть делегации из 180 государств. О намерении посетить Ватикан уже сообщили коронованные особы Великобритании, Бельгии и Испании. Также информационные агентства сообщают, что на церемонию прибудут вице-президент США, президенты Австрии, ФРГ, Аргентины, Бразилии, Польши.

После избрания понтифика многие эксперты говорили о том, что по своим взглядам Папа Франциск похож на своего предшественника Бенедикта XVI и он станет продолжателем его духовного наследия.

Однако опрошенные ВВС Украина эксперты и представители церквей говорят и о других ожиданиях.

Епископ викарий Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви Станислав Широкородюк, руководитель департамента информации Украинской греко-католической церкви Игорь Яцив и религиовед, доктор философских наук Виктор Еленский ответили на несколько вопросов:

1. Чем Папа Франциск будет отличаться от своего предшественника? 2. Каких изменений или реформ в церкви следует ожидать? 3. Чего стоит ожидать в отношениях папы и Украины?

Станислав Широкородюк, епископ-викарий Киево-Житомирской диецезии Римско-католической церкви

Думаю, это будет самая главная реформа при новом Папе Римском - стать ближе к бедным людям Станислав Широкородюк, РКЦ

1-2. Без сомнения, мы должны ждать реформ. Ведь само имя, которое себе выбрал Папа Римский, о многом говорит. Он взял имя в честь Франциска Ассизского, известного миссионера добра и мира. Ради добра он посвятил свою жизнь бедным.

О бедности новый Папа Римский очень много сказал после избрания. Он говорил о том, от чего церковь должна избавиться, чтобы действительно быть проповедником добра и мира.

Папа Римский хочет быть ближе к бедным людям. Думаю, что Франциск вернется к теории, которая уже не раз была ключевой в церкви. О том, что наша бедность в церкви - это наше богатство.

Очень важно понять идею Папы о необходимости отказаться от многих вещей, являющихся "люксусом". Есть очень много бедных и очень много богатых, которые не знают, что с этим богатством делать. И, к сожалению, это уже вкрадывается в структуру церкви.

Думаю, это будет самая реформа при новом Папе Римском - стать ближе к бедным людям.

Поэтому я уверен, что внимание папского престола будет направлено на бедные страны - страны Африки, Латинской Америки. И вопрос не в том, что Папа родом из этой части планеты, а потому, что он видит реальную картину мира.

Я много езжу по миру и могу сказать, что нам нечего пенять на бедность. Украина уже не является государством, нуждающемся в помощи. Украина уже сама должна помогать другим.

Относительно упреков в его адрес в консерватизме в вопросах абортов, однополых браков, то не стоит думать, что пришел новый понтифик и все изменится. Это заповеди Божии, которые мы не можем изменить. Как можно позволить убивать или делать что-то противоестественное против семьи? И любой Папа придет и будет защищать эти заповеди, как это делал предыдущий Папа Бенедикт или Иоанн Павел II. Никто не изменит ни единой буквы заповедей Божиих до конца света.

3. Часто мы выдаем желаемое за действительное. Много надежд возлагают на Папу в Греко-католической церкви. Но мы должны быть готовы к любым решений Ватикана с покорностью, и любое решение мы примем.

Игорь Яцив, представитель Украинской греко-католической церкви

1-2. Ожидать изменений следует, как и после выбора в любой ситуации. Но сейчас ожидания оправданы, ведь мы видим, кого выбрали и какие акценты Папа Римский расставляет в своих речах.

"Получение патриархата УГКЦ - это не наше требование к святейшему отцу, это наше терпеливое ожидание" Игорь Яцив, представитель УГКЦ

Речь идет о возвращении к истокам. Наступает момент, когда следует посмотреть, соответствует ли сообщество своим подлинным основам, чем она живет.

Речь не идет, конечно, об изменении доктрины, потому что это не юрисдикция церкви. Речь идет скорее о реформе в смысле подлинности церкви, возвращения к первоосновам, на которых церковь должна стоять: служение тем, кто больше всего нуждается, внимание к меньшим. Меньшим в смысле геополитическом - меньшим народам, менее мощным странам.

3. Мы бы хотели, чтобы Украинская греко-католическая церковь была церковью в полном смысле этого слова, чтобы она развивалась. Поэтому мы надеемся на получение статуса патриархата. Патриарший венец, патриаршее достоинство помогало бы хранить церкви внутреннее единство.

Украинская греко-католическая церковь на сегодня является глобальной церковью, она присутствует на всех континентах, в Латинской Америке, в Европе, в Австралии. Есть потребность в создании структурных единиц, в частности в Казахстане или большая структуризация в России.

При условии получения патриархата глава УГКЦ имел бы юрисдикцию над всеми верующими церкви в мире.

Однако это не наше требование к Святейшему отцу, это наше терпеливое ожидание. Мы сами должны заботиться о том, чтобы УГКЦ была патриаршей по духу своему. А уже само провозглашение - это как акт признания, что церковь возросла. Патриархат нам нужен не ради термина, а для возможностей развития.

Виктор Еленский, религиовед, доктор философских наук

Что касается межцерковных отношений, то для Ватикана Украина стала в известной степени "головной болью". УГКЦ стремится получить патриархат, но это желание вступает в противоречие с желаниями Русской православной церкви и ее Московской патриархии в Украине Виктор Еленский, религиовед

1. Главное различие между Бенедиктом и Франциском - это разный геополитический, географический фокус. Папа Бенедикт взял себе это имя в честь Бенедикта Нурсийского, покровителя Европы. И Бенедикт направлял усилия на то, чтобы вернуть Западную Европу Католической церкви.

Папа Франциск из другого региона, как сам он сказал, "с края земли", он из региона, где проживает 4 из 10 католиков мира. У него другая повестка дня. Имя, которое он принял, в честь Франциска Ассизского. Он объявил, что его миссией будет защита бедных, возвращение к Евангельской простоте. Он первый папа-иезуит, а это значит, что ему не чужды цели, которые поставил орден иезуитов на последней Генеральной конференции в центр своего служения - это миссия и защита социальной справедливости.

И это может означать, что его внимание и усилия будут направлены на так называемые страны третьего мира - на глобальный Юг, где уже живет на сегодня 16% от всей численности католиков и где к середине века будут жить три четверти католиков планеты.

Африка, Латинская Америка - это совсем другой мир, это церковь бедных, молодых, вдохновенных, тех, кто готов идти на край земли и проповедовать Евангельские установки.

2. Европейские медиа ставят вопрос так, что, мол, вот пришел новый Папа, он что-то сделает с целибатом, с абортами, с женским священством. Но Юг это не интересует. Более того, мне известно исследование среди населения Северной Америки, которое свидетельствует о том, что большинство хочет, чтобы Папа исповедовал традиционные ценности. Поэтому, думаю, значительных изменений в его деятельности ждать не стоит.

В чем могут быть реформы, так это, возможно, в деятельности курии, то есть центрального церковного аппарата, из которого осуществляется руководство Католической церковью.

До сих пор курию считали слишком бюрократической и принимающий непрозрачные решения. Кстати, когда в 1978 году выбирали Иоанна Павла II, то не последнюю роль сыграло то, что он не был связан с курией. То же самое произошло во время избрания Папы Римского сейчас. Все кандидаты, которых называли вероятными, были связаны с курией, то есть уже работали в Ватикане, в отличие от Франциска.

3. Что касается межцерковных отношений, то для Ватикана Украина стала в известной степени "головной болью". УГКЦ стремится получить патриархат, но это желание вступает в противоречие с желаниями Русской православной церкви и ее Московской патриархии в Украине. Ведь она является главным партнером в православно-католическом диалоге. И каждый шаг, который будет делать Римско-католическая церковь навстречу УГКЦ - это шаг к охлаждению отношений с Московской патриархией.

С другой стороны, я думаю, что через украинских греко-католиков Папа Франциск мог бы улучшать отношения с православными церквями.

Что касается особого отношения к Украине, о котором уже приходилось слышать от некоторых спикеров в Украине, может быть, у Папы Франциска и есть определенные сантименты, поскольку он в детстве прислуживал украинскому священнику, возможно, из-за этих чувств он бы хотел посетить Украину.

Но сейчас он оказался в совершенно другом мире, в большой политике, ведь одновременно он является еще и главой государства Ватикан и должен реагировать на мировые события, от экономического кризиса до войн. На каком месте в приоритетах окажется Украина - пока прогнозировать сложно.