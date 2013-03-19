На АЭС в Фукусиме проблемы с охлаждением ядерных отходов

Image caption В марте 2011 АЭС была повреждена в результате землетрясения и цунами

На японской АЭС "Фукусима-1", серьезно пострадавшей во время мощного землетрясения 2011 года, возникли перебои с электроснабжением.

Электричество было отключено сразу на трех энергоблоках АЭС - первом, третьем и четвертом. В результате остановились системы охлаждения бассейнов для отработанного ядерного топлива этих трех реакторов, сообщает управляющая компания электростанции Tokyo Electric Power Corporation.

Однако системы охлаждения самих реакторов работают без сбоев.

Представители Tokyo Electric Power Corporation настаивают, что никакой опасности нет, так как пройдет не меньше четырех дней, прежде чем температура в самом горячем бассейне достигнет опасного предела. За это время инженеры надеются устранить неполадки.

Пока на утро вторника температура в самом горячем бассейне, на 4-м энергоблоке, составляла 30,5 градусов Цельсия. Опасной считается температура выше 65 градусов.

В двух других бассейнах, на 1-м и 3-м энергоблоках, температура ниже, и пройдет больше времени, прежде чем она поднимется до опасного уровня.

Не стоит переживать

В бассейнах, расположенных над реакторами, хранится отработанное ядерное топливо с этих реакторов. В них происходит охлаждение раскаленного топлива, которое хранится в бассейнах в течение примерно года. Бассейны также обеспечивают защиту от радиации.

Пока роста уровня радиации в районах вокруг АЭС "Фукусима-1" не наблюдается. Однако корреспондент ВВС в Токио отмечает, что если подача энергии не будет восстановлена в ближайшие дни, то вода в охладительных бассейнах может нагреться и закипеть, что может создать очень опасную ситуацию.

Чрезмерное нагревание может привести к испарению воды, из-за чего топливные урановые стержни могут оказаться на открытом воздухе. В результате может произойти выделение радиации.

Инженеры Tokyo Electric Power ведут работы на распределительном щите АЭС, который и мог стать причиной перебоев с электроэнергией.

"В самом худшем случае у нас есть альтернативная система подачи воды в бассейны, так что даже если мы не сможем устранить проблему до того, как температура в бассейнах выйдет из-под контроля, мы сможем пополнять бассейны свежей водой из резервной системы", - заверил представитель Tokyo Electric Power.

АЭС "Фукусима-1" сильно пострадала в результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 года. Четвертый реактор был практически полностью разрушен, а на трех других реакторах системы охлаждения вышли из строя, что привело к расплавлению ядерного топлива.

Инженеры с тех пор стабилизировали работу АЭС, однако пройдут годы, прежде чем будут устранены все последствия аварии, из-за которой были эвакуированы десятки тысяч людей.