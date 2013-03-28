Азаров похвастался "первыми молекулами" газа из Венгрии

Image caption Теперь в украинском газе будут и венгерские молекулы

Официальный визит украинского премьера в Венгрию совпал по времени с началом поставок в Украину газа из Европы через украино-венгерскую границу по реверсной схеме.

"Мне очень приятно сообщить, что сегодня - и это знаменательно - украино-венгерскую границу пересекла первая молекула, в шутку, конечно, венгерского газа по реверсной системе поставок газа в Украину. Это, без преувеличения, очень большое событие, потому что оно реально означает прорыв энергетической зависимости Украины ", - заявил Николай Азаров.

В конце 2012 года Украина начала получать газ из Германии через территорию Польши, используя свою газотранспортную систему в реверсном режиме - с Запада на Восток. Впрочем, объемы этих поставок пока очень незначительны по сравнению с тем, сколько Украина импортирует российского газа.

Мне очень приятно сообщить, что сегодня - и это знаменательно - украино-венгерскую границу пересекла первая молекула венгерского газа Николай Азаров, премьер-министр Украины

Эксперты также обращают внимание, что по своему происхождению этот газ вполне может быть российским, который попал в Германию через Северный поток. Однако даже при таких условиях он дешевле, чем российский газ, который поступает сразу в Украину с территории России, и, как сообщали в правительстве, в январе 2013 года стоил 390 долларов за тысячу кубометров, тогда как российский газ в этот период стоил 406 долларов за тысячу кубов, а в IV квартале 2012 года - 430 долларов за тысячу кубов.

При этом обозреватели также отмечают, что реверсные поставки стали возможными благодаря положениям Европейской энергетической хартии, которая гарантирует равный доступ всех участников рынка к энергетической инфраструктуре. Такие требования Европейской энергетической хартии стали одной из главных причин того, почему в свое время Россия отказалась к ней присоединяться, тогда как Украина стала и членом Европейского энергетического сообщества, и согласилась с требованиями европейского энергетического законодательства, изложенными в так называемых "энергетических пакетах".

Сейчас обсуждается также налаживание поставок газа в Украину через территорию Словакии, но там переговоры осложняются присутствием российского капитала, в частности и государственного, на энергетическом рынке.

В общем, как заявляли украинские чиновники, до конца 2013 года Киев планирует импортировать из Европы около 1 млрд кубов газа, тогда как поставки из России должны уменьшиться до 18-20 млрд кубов.

Сокращение поставок российского газа происходит также и в Европе, что приводит к сокращению доходов "Газпрома", - в 2012 году его доходы сократились почти на 40%. Однако поздняя и холодная весна в этом году несколько исправила ситуацию, - ежесуточные поставки в дни весенних метелей, охвативших Европу, достигают зимних максимумов в более чем 500 млн кубометров.