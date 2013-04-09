Виды эволюционируют гораздо быстрее - ученые

Image caption Эксперимент проводили на почвенных клещах

Изменения в окружающей среде могут привести к "быстрой эволюции" видов, которые приобретают новые черты и характеристики, чтобы выжить в новых условиях, утверждают ученые.

Изучая в лаборатории почвенных клещей, исследователи пришли к выводу, что возраст зрелости этих беспозвоночных за 20 поколений практически увеличился вдвое.

Считается, что такие значительные эволюционные изменения могут происходить только за гораздо более длинный отрезок времени.

Результаты исследования обнародовал журнал Ecology Letters.

"Это исследование впервые продемонстрировало, что эволюция и экология живут и существуют бок о бок", - объясняет профессор Тим Бентон из Университета Лидса в Великобритании.

"Еще со времен Дарвина была распространена теория, что эволюция - это длительный процесс, а экология - короткий", - добавляет он.

Опыты в пробирках

Профессор Бентон сказал ВВС, что эксперимент с почвенными клещами должен помочь выяснить, стали ли изменения в размере определенных видов рыб, таких как североатлантическая треска, следствием эволюционных изменений.

Команда ученых собрала почвенных клещей из четырех различных территорий Великобритании и разместила их в 18 пробирках в лаборатории.

"Некоторых мы разводили по технологии разведения рыб: самых молодых из одних пробирок, взрослых - из других, а остальные пробирки просто оставили", - рассказал профессор Бентон.

"Тогда мы просто проверяли, что произошло с их генетикой, историей жизни и динамикой. Мы все были удивлены тем, как быстро они развивались", - добавил он.

"Основным результатом является то, что в течение около 20 поколений возраст их зрелости увеличился почти в два раза, а это уже эволюционный эффект", - говорит профессор.