Участники группы ABBA напишут гимн Евровидения

Image caption Агнета, Бьорн, Бенни, Анни-Фрид - шведский квартет ABBA

Вокалисты шведского квартета ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус напишут гимн к нынешнего международного певческого конкурса "Евровидение", объявили организаторы.

Музыканты будут работать со шведским диджеем и продюсером Авичи (Avicii), чтобы создать тематическую композицию для конкурса, который состоится в шведском городе Мальме.

Композицию под названием "Мы творим историю" впервые исполнят на открытии финальной части конкурса 18 мая.

Швеция будет принимать "Евровидение" в пятый раз после победы на прошлогоднем конкурсе певицы Лорин с песней "Эйфория".

"Нам очень приятно объявить, что Бенни, Бьерн и Авичи взялись создать уникальную музыкальную композицию для международного песенного конкурса "Евровидение-2013", - сказал исполнительный продюсер песенного соревнования Мартин Остердаль.

ABBA - знаменитая, самая успешная в истории страны группа, которая с песней Waterloo победила на "Евровидении" в 1974 году с абсолютным преимуществом (20 к 1).

Это была первая победа Швеции на "Евровидении" и начало карьеры ABBA.

Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус вместе с Агнетой Фэльтскуг и Анни-Фрид Люнгстад заявили, что они согласились с "видением конкурса", которое есть в телекомпании SVT, что будет транслировать "Евровидение-2013".

По словам вокалистов группы ABBA, сотрудничество с Авичи - "веселое дело и очень вдохновляет".

"Сотрудничество между поколениями является чрезвычайно захватывающим", - сказал в свою очередь исполнительный продюсер Авичи Аш.

Украину на 58-м песенном конкурсе будет представлять Злата Огневич. Она будет выступать седьмой в первом полуфинале и исполнит песню Gravity.

Всего в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году будут участвовать 39 стран.