Технологичная одежда: бюстгальтер с шокером и куртка с Bluetooth

Image caption Студенты Нью-Дели требуют справедливости для жертвы резонансного изнасилования

"Нас побудило к действию Делийское изнасилование. Но также и бесправие женщин и бездеятельность. Надо было что-то менять".

Маниша Моган учится на инженера-авиаконструктора в Университете Шри Рамашвани в индийском городе Ченнаи.

Ее, как и многих индийцев, глубоко поразило групповое изнасилование студентки, произошедшее в Дели в декабре прошлого года.

Вместе со своими однокурсниками Ниладхри Басу Балом и Римпи Трипати она решила что-то сделать, чтобы защитить женщин от домогательств, которые в Индии в шутку называют "дразнить Еву".

Студенты разработали бюстгальтер, который бьет потенциального насильника током 3800 киловольт.

Также он может сообщить о нападении в полицию, родственникам или друзьям женщины, причем отправит им еще и GPS-координаты жертвы.

Бюстгальтер, который назвали SHE ("Она"), имеет датчик давления, подключенный к электрической цепи. Стоит ли жертве бояться, что и ее ударит током?

Image caption Белье с электрошокером (слева) и его электронная начинка

"Во-первых, электрошокер установлен на специальной двухслойной ткани, которая обеспечивает изоляцию женщины, - говорит Мохан. - Кроме того, датчик откалиброван таким образом, чтобы он реагировал только на сильное сжатие или щипок. Поэтому, например, от обычных объятий устройство не активируется. Кроме того, в нем есть переключатель, поэтому женщина может включить бюстгальтер только тогда, когда попадет в опасную ситуацию".

Музыкальная куртка

Бюстгальтер с шокером был создан из достаточно простых составляющих. А вот музыкальную куртку Machina Midi вручную изготавливали квалифицированные мексиканские ремесленники.

Ее разработчики привлекли $77 000 инвестиций через сайт Kickstarter. Кампания по сбору средств закончилась совсем недавно - в феврале 2013 года.

Линда Мачина - одна из основательниц стартапа Machina.

"Однажды мы пошли на концерт и увидели на сцене парня, который играл музыку с помощью компьютера, - говорит она. - Нам захотелось это изменить, захотелось, чтобы музыканты вновь исполняли композиции. С нашей курткой они могут использовать свое тело как интерфейс".

В ткань Machina Midi вшиты четыре гибких датчика, которые определяют положение пальцев музыканта, акселерометр, который отслеживает движения руки, джойстик и четыре кнопки.

Владелец может настраивать датчики и кнопки как угодно: куртка связана со специальной программой на компьютере или мобильном устройстве.

"Мы создали эту технологию с нуля, - говорит Линда Мачина. - Это совершенно новый интерфейс для создания музыки: акселерометры добавили ему кинетических возможностей. В будущем мы планируем открыть сайт, на который пользователи смогут загружать собственные программы и настройки. Поэтому если вы захотите с их помощью настроить iPod, замиксовать видео, добавить дополнительные датчики или подключиться к Kinect, то сможете это сделать. Все наше программное обеспечение будет бесплатным".

Image caption Куртка Machina Midi превращает тело человека в музыкальный инструмент

Разработчики еще экспериментируют с курткой и думают над тем, чтобы добавить к ней второй акселерометр и гироскопы, а также переместить кнопки.

Инвесторы с Kickstarter получат готовый продукт в конце этого года, остальные покупатели - в начале следующего.

Почувствуй звук телом

Если у вас проблемы со слухом, куртка Machina Midi вряд ли вас порадует. Но эта ситуация может измениться.

Устройство Flutter выглядит как обычное белое платье, декорированное двумя рядами похожих на перья полосок.

Но эти полоски кое-что скрывают.

А именно - "систему микрофонов, которая воспринимает звуки окружающей среды".

"Микрофоны связаны с микроконтроллерами, которые переговариваются друг с другом и определяют, откуда идет звук, - рассказывает Галле Профита из Университета Колорадо, получившая за эту разработку докторскую степень. - Дальше платье дает вам тактильный сигнал (вибрирует - Ред.) в соответствующем месте ... Это что-то вроде прикосновения к плечу, которое подсказывает вам оглянуться. Таким образом глухой человек может почувствовать, откуда идет звук и куда надо посмотреть".

Этот тактильный сигнал похож на вибрацию мобильного телефона.

Image caption Платье с секретом: под отделкой Flutter спрятаны микрофоны и сенсоры

Госпожа Профита отмечает, что такая одежда не только улучшает качество жизни своих владельцев, но и выглядит красиво.

"Мы часто разрабатываем продукты, которые (Люди с особыми потребностями. - Ред.) не хотят использовать только потому, что они некрасивы. Эти вещи подчеркивают их недостатки, а этого никто не хочет, - говорит она. - Слуховые аппараты - одна из таких вещей: глухие очень часто отказываются от кохлеарных имплантатов из эстетических соображений. Я же хотела создать что-то, что естественно вписалось бы в человеческое тело".

Сейчас работа над Flutter еще не завершена. Осенью госпожа Профита планирует испытать его на животных, а потом - интегрировать в платье еще и полноценный слуховой аппарат.

"Подобная система должна работать безупречно, - говорит она. - Нельзя, чтобы в какой-то момент она ошиблась и поставила под угрозу чью-то жизнь".

Есть ли в вашей куртке Bluetooth?

Некоторые идеи - настолько просты, что только диву даешься: как ты до них не додумался сам?

Разработчик Эшер Левайн занимается одеждой с десяти лет, когда мать отдала его на курсы шитья. Сейчас ему 25, и он уже три года является владельцем дома моды в Нью-Йорке.

Кроме мужской одежды и аксессуаров он производит сценическую одежду для таких исполнителей как Леди Гага, Бейонсе и The Black Eyed Peas. В частности, именно он придумал красно-бело-синий костюм, в котором певец Wil.i.iam выступал на праздновании бриллиантового юбилея королевы.

Левайн любит экспериментировать с технологиями: для своей осенне-зимней коллекции 2012 года он совместно с компанией Makerbot напечатал очки на 3D-принтере.

А в нынешнем году сотрудничает со стартапом Phone Halo.

Image caption Одежда из коллекции "Осень-зима 2013" Эшера Левайна никогда не потеряется: ​​ее можно отследить с помощью Bluetooth

"Это технологическая компания, которая специализируется на Bluetooth-интеграции, - говорит Левайн. - Они задумали подключить к Bluetooth практически все с помощью специальных чипов. Таким образом, если вы потеряете какую-то вещь, то сможете легко ее найти. Сам я, например, постоянно теряю перчатки, и с удовольствием спрятал бы эти чипы в наши элитные модели. Ведь эти аксессуары недешевые даже по меркам богатых людей".

Программа Левайна TrackR подаст вам сигнал, если вы отойдете слишком далеко от вещи, в которую вмонтирован чип. Например, если вы забудете где-то любимую куртку, она пришлет вам смс, мейл или Facebook-сообщение со своими GPS-координатами, поэтому вы сможете найти ее с помощью Google Maps.

Господин Левайн считает, что у таких технологий большое будущее.

"Вы носите одежду для того, чтобы было тепло, чтобы быть привлекательным. Но ее можно интегрировать в жизнь человека еще глубже, - говорит он. - Благодаря технологиям мы сможем взаимодействовать с миром совершенно по-новому. Одежда станет кожей, которую люди будут надевать на себя".

Главное - начать

Между тем Маниша Моган и ее единомышленники из Ченнаи работают над тем, чтобы сделать свой защитный бюстгальтер более практичным. Сейчас его электрическая начинка слишком объемна.

Они также планируют связать бюстгальтер со смартфоном через Bluetooth.

Если у них получится осуществить задуманное, бюстгальтер поступит в продажу.

"Я мечтаю, чтобы каждая женщина могла спокойно ходить по улицам днем и ночью, - говорит Маниша Мохан. - Эта мечта пока не осуществилась. Но многие женщины поверили в наше устройство, и я чувствую ответственность за них".