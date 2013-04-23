Археологические находки: "каменная змея" - букраний из Черкасс

Image caption По словам ученых, этот ритуальный камень изображает голову змеи

Экспозиция Черкасского областного краеведческого музея пополнилась новым артефактом. Это каменный букраний - ритуальное скульптурное изображение, вероятно, головы рогатой змеи.

Находку ученые датируют 4-3 тысячелетием до нашей эры и относят к кукутень-трипольской культуре, существовавшей на протяжении двух тысячелетий на территории нынешней Румынии, Молдовы и Украины.

Артефакт обнаружил под Шполой во время раскопок студент Черкасского университета имени Богдана Хмельницкого Виталий Пащолок.

До сих пор букраний можно было увидеть в коллекции Археологического музея Черкасского Национального университета имени Богдана Хмельницкого. В областном краеведческом музее археологическая находка находится на временном экспонировании.

Доктор исторических наук Анатолий Морозов говорит, что именно Триполье стало одной из составляющих украинской культуры. На территории Черкасской области ученые обнаружили большое количество трипольских поселений. До сих пор продолжаются дискуссии о количестве людей, которые в них жили. Специалисты предполагают, что от 10 до 30 тысяч.

"В древности букранием называли символ жертвенного животного, который изображали на предметах материальной культуры. В нашем случае - это каменное скульптурное изображение, вероятно, головы рогатой змеи, которое к тому же имело функцию ритуальной толкушки-растиральника", - объясняет заведующий отделом археологии Черкасского областного краеведческого музея Лариса Сиволап.

К такой версии, говорит сотрудник музея, побуждает и визуальное восприятие фигурки и распространенность змеевидных орнаментов у трипольцев.

Этот экспонат - единственный в Украине. Его уникальность - в материале, из которого он высечен.

До сих пор на территории Украины были известны только керамические трипольские букрании - это, как правило, налепи на сосудах, на "саночки" (модели трипольского транспортного средства) или украшения моделей жилищ, рассказывает Лариса Сиволап.

Возможно, найденным букранием-толкушкой, говорит ученый, растирали краску, которой расписывали посуду, статуэтки и даже тело.