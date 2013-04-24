Украинский агроэкспорт опередил металлургический

Image caption Самая консервативная отрасль обеспечивает развитие украинской экономики?

По итогам 2012 года доходы от экспорта продукции АПК превысили доходы от экспорта металла - заявил министр финансов Юрий Колобов.

Об этом министр сказал во время встречи с представителями Европейской ассоциации бизнеса. Колобов также утверждает, что правительство будет способствовать увеличению объемов производства в сельском хозяйстве как минимум в два раза, и хочет довести экспорт зерна до 100 млн тонн.

Сейчас Украина не то, что не экспортирует, но даже не выращивает и половины этих объемов. В 2012 году Украина собрала 46,2 млн тонн зерновых против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году. Однако даже меньший урожай прошлого года при неограниченном экспорте позволил Украине восстановить свои позиции на мировых рынках зерна, потерянные во время ограничений на экспорт в предыдущие годы. С июля прошлого года до середины апреля текущего года Украина экспортировала более 20 млн тонн зерна.

По данным Министерства аграрной политики, доходы Украины от экспорта зерна в 2012 году составляли 18,2 млрд долларов, что на 40% больше, чем поступления от зернового экспорта в урожайном 2011 году.

Кроме того, именно в 2012 году главным покупателем украинского зерна стал Европейский Союз, сдвинув на второе и третье места таких традиционных покупателей, как Египет и Саудовская Аравия.

Опять ограничат экспорт?

Более того, в условиях, когда мировой экономический кризис и ухудшение мировой конъюнктуры привели к резкому падению металлургического экспорта, который ранее был главной статьей поступления в Украину "твердой валюты", - экспорт зерна и в целом рост в АПК стали едва ли не единственной отраслью украинской экономики, выросшей в 2012 году.

Очевидно, понимая это, правительство договорилось с зернотрейдерами о том, что до конца нынешнего маркетингового года, то есть до июля, никаких ограничений на зерновой экспорт не будет. Соответствующее соглашение было заключено во время встречи участников зернового рынка и представителей министерства 24 апреля.

Предварительные договоренности между правительством и зернотрейдерами, заключенные осенью прошлого года, предполагали, что зерновой экспорт из Украины не может превышать определенный предел, который государство считает безопасным для сохранения стабильности на внутреннем продовольственном рынке. Эта граница несколько раз пересматривалась, и ныне составляет 6,6 млн тонн на пшеницу. Предполагалось, что при достижении этого уровня государство может ввести ограничения на экспорт зерна.

Впрочем, нынешние соглашения о снятии ограничений на зерновой экспорт не распространяются на следующий маркетинговый год, который начнется с 1 июля. Министр аграрной политики Николай Присяжнюк заявил, что порядок зернового экспорта из Украины будет определен в ближайшее время после консультаций с зернотрейдерами и участниками рынка.