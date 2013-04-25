Обвал фабрики в Бангладеш: количество погибших увеличивается

Image caption Число погибших увеличилось до 147 человек и, вероятно, еще будет увеличиваться

В Дакке, столице Бангладеш, продолжаются напряженные поиски людей, которые могли выжить под завалами разрушенного здания фабрики.

Число погибших возросло минимум до 147 человек и, вероятно, будет расти дальше, говорят чиновники.

Спасатели и добровольцы разгребают завалы с помощью тяжелой техники и вручную.

На месте происшествия собрались десятки тысяч родственников пострадавших, многие из них не сдерживают слез.

В полиции говорят, что владельцы разрушенной фабрики пустили людей на работу, несмотря на то, что во вторник в здании заметили трещины.

Сообщается, что владельцы предприятия бежали из города.

Катастрофа обострила проблему хронически низких стандартов безопасности в Бангладеш.

В этой стране развита индустрия по пошиву одежды, которая поставляет дешевую продукцию на Запад.

Четверг объявили днем траура по жертвам обрушения.

"За считанные минуты"

Фабрика Рана-плац в Савари, в 30 км от Дакки, обвалилась в среду утром. На тот момент в помещении было около 2000 человек.

В четверг бригадный генерал Мохаммед Сиддикул Алам Шикдер сказал, что многие рабочие фабрики до сих пор находятся под завалами.

Из-под обломков здания слышны крики о помощи.

Из рулонов ткани для пошива одежды теперь делают подручные средства, чтобы извлечь из-под завалов выживших и тела погибших.

Image caption Вместе со спасателями работают волонтеры

Мосаммат Кхурсида рыдала, разыскивая своего мужа, сообщает АР.

"Утром он пошел на работу. Я не могу его найти, - сказала она. - Не знаю, где он. Он не берет трубку".

У ряда пронумерованных тел толпятся люди, пытаясь отыскать своих погибших родственников.

Более 1000 раненых доставили в местные больницы, в которых не хватает коек.

Те, кому удалось выжить, рассказывают, что здание обрушилось внезапно, без каких-либо предварительных признаков аварии.

"Внутри стало полностью темно, - рассказал свидетель. - Начали падали обломки, от которых поднялось много пыли, поэтому мы побежали по лестнице. Когда мы выбежали на улицу, то увидели, как здание рухнуло".

Уцелел только первый этаж фабрики, говорят официальные лица.

"Все здание обрушилось за считанные минуты. Большинство рабочих не могли спастись", - сказал AFP руководитель национальной пожарной службы Ахмед Али.

Выступая на месте инцидента, министр внутренних дел Мухиуддин Хан Аламгир заявил, что здание было построено с нарушением правил строительства и "виновные будут наказаны".

Сообщается, что владелец здания незаконно надстроил над ним три дополнительных этажа.