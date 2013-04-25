Душанбе возмущен высказываниями российских деятелей

Image caption Душанбе говорит, что российские СМИ развернули информационную кампанию против страны

МИД и парламент Таджикистана осудили высказывания высокопоставленных российских политиков и чиновников, признав их оскорбительными.

Таджикскую сторону возмутила, в частности, фраза лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прозвучавшая в программе "Поединок" на телеканале "Россия-1" 18 апреля. Он заявил, что Таджикистан "раздувает" арендную плату за российскую военную базу, и афганские исламисты затопчут Таджикистан и повесят президента страны Эмомали Рахмона, если Россия откажет во въезде трудовым мигрантам из этой страны.

Таджикские депутаты заявляют, что эти высказывания Жириновского являются оскорбительными для президента страны Эмомали Рахмона и народа Таджикистана.

"В последнее время в СМИ России появляются тенденциозные, дискредитирующие высказывания в адрес Таджикистана, которые не соответствуют дружественным отношениям двух стран", - говорится в их обращении к российским коллегам.

Повод упрекнуть Россию дали и другие российские деятели, например, вице-премьер Дмитрий Рогозин и главный санитарный врач России Геннадий Онищенко: осмотрев поезд сообщением "Душанбе-Москва", они практически единодушно заявили, что "такие транспортные средства на территорию приличных государств допускать невозможно" .

"Подобные недружественные акции могут нанести ущерб двусторонним отношениям и сотрудничеству наших стран" - заявил МИД Таджикистана.

Накануне российского посла в Душанбе Юрия Попова вызвали в МИД, где ему вручили ноту протеста.

"Шайтан-поезд"

По мнению таджикских дипломатов, в российских СМИ развернулась "целенаправленная информационная кампания, направленная на унижение авторитета и достоинства Таджикистана", которая преследует "определенные политические цели". О чем именно идет речь, таджикское МИД не уточняет.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о возможности введения виз для граждан Таджикистана, которые, по его словам, сейчас могут въезжать на территорию России по своим внутренним паспортам. Таджикское МИД в ответ сообщило, что граждане этой страны покупают билеты в Россию только по заграничным паспортам.

В Душанбе считают провокацией репортаж в передаче "Специальный корреспондент" на телеканале "Россия" 23 апреля о состоянии поездов "Душанбе - Москва". Больше всего таджикская власть была оскорблена прозвищем поезда, о котором говорили журналисты - "Шайтан-поезд".

Таджикские депутаты предупреждают, что подобные заявления политиков и общественных деятелей России могут иметь "негативные и тяжелые последствия", и призывают россиян "быть предельно корректными при публичных выступлениях в СМИ".

А таджикский МИД подчеркивает, что в России трудятся более 13 млн иностранных трудовых мигрантов, но внимание российских СМИ и политиков привлекают только граждане Таджикистана.

Вице-премьер Рогозин говорит, что Россия должна навести порядок на границе, если она хочет заключить соглашение о безвизовом въезде в Евросоюз: "Нас никогда не пустят в Европу, если мы позволяем себе на наших же собственных границах иметь такой режим", - отметил министр.

Военная база в обмен на льготы

Image caption Душанбе связывает ратификацию соглашения по военной базе с трудовыми и торговыми льготами, как обещает Москва

В Душанбе не исключают, что причиной резкого обострения российско-таджикских отношений может быть затягивание парламентом страны сроков ратификации соглашения по российской военной базе.

Одно из самых мощных боевых подразделений в Центральной Азии было создано в 2004 году на основе 201-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане в соответствии с договором о военной помощи. Российские подразделения находятся в Душанбе, Кулябе и Курган-Тюбе.

Договор, подписанный в октябре прошлого года президентами Путиным и Рахмоном после затяжных переговоров, позволяет российскому воинскому контингенту находиться в стране 30 лет.

Одновременно с подписанием основной части соглашения стороны заключили два меморандума о введении льготного режима для таджикских мигрантов и об отмене экспортных пошлин на поставку в Таджикистан российских нефтепродуктов (в размере примерно 1 млн тонн в год).

Таджикские власти объясняет, что ратификация состоится, когда Москва приступит к практической реализации меморандумов. На словах Москва согласна выполнить условия, но в Душанбе не скрывают недоверия и предлагают решить вопрос в комплексе.

"Все, что было обещано российской стороной таджикам, должно быть выполнено. Пока эти вопросы не будут решены и все пункты - учтены, парламент не приступит к рассмотрению вопроса о ратификации соглашения по базе. Депутаты имеют право детально изучить этот вопрос и исходить из национальных интересов страны, в первую очередь", - заявил Русской службе Би-би-си заместитель Центра Стратегических исследований Таджикистана Сайфулло Сафаров.

"Больные" вопросы

Проблемы трудовой миграции и беспошлинных поставок горюче-смазочных материалов - два наиболее "больных" вопроса для таджикского руководства. Москва пообещала Душанбе облегчить положение работников, которые могли бы, согласно новому договору, находиться на территории России до 15 дней без регистрации и получать разрешение на работу сроком до трех лет.

В России, по разным данным, трудится от миллиона до полутора миллионов граждан Таджикистана. Экономика республики сильно зависит от денежных переводов мигрантов. Сумма немалая - более 3 млрд долларов в год, что превышает госбюджет в полтора раза. Поступления от мигрантов из России составляют до 47% от ВВП Таджикистана.

Преференции в отношении мигрантов и поставки топлива в страны очень важны для таджикских властей и с политической точки зрения: в ноябре 2013 года в стране должны состояться президентские выборы.

Популярность действующей власти падает, таджикские власти все чаще критикуют международные правозащитные организации за систематические, масштабные нарушения прав человека. Рейтинг власти невысок и среди трудовых мигрантов, которые недовольны своим положением в России и тем, что на родине власть не может предложить им достойную трудовую альтернативу. Из-за высокого уровня коррупции и безработицы растет социальная напряженность.

Ситуацию усугубляют и проблемы с соседями, в частности, с Узбекистаном, который выступает против энергопроектов Таджикистана, отказывается от переговоров по поставкам газа и несколько лет назад ввел визовый режим.