Ариэль Кастро из Огайо обвинен в похищении и изнасиловании

Image caption По словам прокурора Виктора Переса​​, нет никаких доказательств того, что братья Кастро, Педро и Онил, были причастны к совершенным преступлениям

Полиция штата Огайо выдвинула обвинения владельцу дома в Кливленде, где нашли пропавших десять лет назад женщин - 52-летнего Ариэля Кастро обвиняют в похищении и изнасиловании пострадавших.

Аманда Берри, Джина Дехесус и Мишель Найт были освобождены 6 мая.

Начальник полиции в Кливленде Майкл Макгрю ранее сообщил, что трех женщин держали закованными в цепи.

За все время плена женщин выводили на улицу лишь дважды.

Весть об освобождении похищенных шокировала Кливленд, поскольку даже родственники женщин считали их мертвыми.

Полиция заявляет, что в течение последних десяти лет не получала звонков или жалоб относительно того, что в доме по адресу 22007 Сеймур Авеню в рабочем районе города происходит что-то подозрительное.

Братья "не причастны"

На пресс-конференции 8 мая представители властей заявили, что Кастро обвиняется в похищении и удерживании в заложниках трех женщин и шестилетней девочки Джоселин, дочери Аманды Берри, родившейся в плену.

Также Ариэля Кастро обвиняют в изнасиловании всех трех женщин.

По словам полиции, из дома, где содержались похищенные, было изъято более 200 вещественных доказательств.

Беседы с женщинами также предоставили достаточное количество информации для того, чтобы обвинить Ариэля Кастро. Сообщается, что обвинения позже могут быть расширены.

Полиция также заявила, что Ариэль Кастро согласился сотрудничать с правоохранителями, отказавшись от права молчать и предоставив согласие пройти тест на отцовство Джоселин.

По словам прокурора Виктора Переса, нет никаких доказательств того, что братья Кастро, Педро и Онил, которые также были арестованы по делу, были причастны к совершенным преступлениям.

Беременность

"Ариэль держал всех на расстоянии", - добавил заместитель главы полиции Эд Томба.

По его словам, женщин держали в разных комнатах, "однако они знали друг друга и знали, что другие были там".

Источник, знакомый с подробностями дела, сообщил ВВС, что одна из женщин во время плена многократно беременела, однако каждый раз происходил выкидыш.

Другая женщина тоже забеременела, однако ее избили так сильно, что она потеряла ребенка.

Источник также сообщает, что одну из женщин заставили помочь родить Аманде Берри, угрожая убить ее, если с ребенком что-то случится.

Мишель Найт остается в больнице, остальные две освобожденные женщины уже вернулись к своим семьям.