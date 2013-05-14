Видео с поеданием сердца в Сирии вызвало осуждение

Image caption За два года войны в Сирии погибли более 70 тысяч человек

Видео, на котором сирийский повстанец откусывает кусок сердца мертвого солдата, вызвало широкое осуждение.

Правозащитная организация в США Human Rights Watch опознала повстанца как Абу Саккара, известного боевика из города Хомс, и заявила, что его действия подпадают под военное преступление.

Главная сирийская оппозиционная коалиция заявила, что его будут судить.

На видео, подлинность которого невозможно проверить независимым путем, показано, как он отрезает кусок сердца.

"Клянусь Богом, съедим ваши сердца и печени, вы, солдаты пса Башара", - сказал человек, стоя над трупом солдата. Он говорил о президенте Сирии Башаре Асаде.

В Human Rights Watch (HRW) говорят, что Абу Саккар является лидером группировки Независимая бригада Омара Фарука.

"Издевательства над телами врагов - это военное преступление. Но еще труднее есть вопросы о стремительном впадении в сектантскую риторику и насилие", - сказал представитель HRW Питер Букерт информагентству Reuters.

HRW заявила, что исполнители военных преступлений с каждой стороны конфликта должны знать, что им не избежать наказания.

Правозащитная организация говорит, что Абу Саккара снимали на видео и раньше, когда он обстреливал ракетами шиитские районы Ливана и позировал перед камерой с телами убитых повстанцев из ливанской "Хезболлы", которые сражались на одной стороне с сирийскими правительственными войсками.

Опубликованное в воскресенье видео является одним из самых страшных роликов, которые появлялись в интернете после более двух лет конфликта в Сирии, говорит корреспондент ВВС в Бейруте Джим Мюир.