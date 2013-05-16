История успеха полной модели

Новая рекламная кампания H&M, в которой снялась пышнотелая модель Дженни Ранк, получила большой резонанс в обществе. Дженни написала для BBC статью, в которой призывает женщин меньше комплексовать из-за веса.

Я понятия не имела, что моя пляжная фотосессия для H&M получит такую огласку. Ведь я не публичная личность, а обычная тихий человек, который любит читать, играть в видеоигры и обожает своего кота.

Поэтому все это внимание сначала меня удивило. Я просто не понимала, почему столько людей обсуждают, как я выгляжу в бикини.

Об авторе Дженни Ранк - 24 года. Она родилась в штате Джорджия, а юность провела в Миссури. Рекрутеры заметили ее в 2000 году, первые съемки она провела в 2001 году. Закончив Стивенс Колледж в городе Колумбия, штат Миссури, в 2011 году Дженни вместе со своим котом переехала в Нью-Йорк, чтобы посвятить себя модельному бизнесу. Имея 14 американский размер (50 украинский), в индустрии моды она считается моделью "плюс".

Но получив за сутки в Facebook около 2000 лайков, я решила использовать эту неожиданную популярность, чтобы вдохновить полных женщин и таким образом хоть немного изменить этот мир к лучшему.

Я получила много писем благодарности. Некоторые написали, что благодаря мне впервые за много лет решились одеть купальник. Именно этого я всегда хотела: показать женщинам, что можно чувствовать себя уверенно, даже если вы не отвечаете общепринятому "идеалу".

Особенно важно это понять юным девушкам. Подростковый период - большое испытание, и девушек в это время необходимо всячески поддерживать.

Наше тело вдруг меняется, сверстники начинают выглядеть по-разному и одновременно - стремятся быть одинаковыми. А это невозможно, и я бы очень хотела услышать это в тринадцать лет. У меня тогда был рост 175 сантиметров и восьмой американский размер (украинский 46-48. - Ред.), и я невероятно завидовала подругам, чьи парни могли носить их на руках.

Уроки физкультуры были кошмаром. В то время как худенькие девушки носили шорты, я надевала брюки, потому что мои бедра были шириной с их талии. К тому же, эти брюки были мне коротки - имея рост взрослого человека, я все еще покупала одежду в детском магазине Limited Too.

Также я носила брекеты и очки в уродливой оправе, а мое густые вьющиеся волосы лишь привлекали ко мне излишнее внимание. В довершение всего, я была неуклюжая, поэтому сказать, что моя юность была тяжелой - это ничего не сказать.

Пережив все это, я считаю своим долгом сказать девушкам, что быть иной - это нормально. Вы перерастете это состояние гадкого утенка. Просто сосредоточьтесь на том, как стать лучшей версией себя, и перестаньте заниматься своими бедрами - с ними все в порядке.

Я никогда не думала, что стану моделью. Но однажды, когда я в своих коротких штанах занималась волонтерской работой в зоомагазине Petsmart, меня заметили рекрутеры.

Они предложили мне или похудеть до четвертого размера (40-го украинского), или набрать несколько кило и начать карьеру в области "моды плюс" - моды для полных. Я знала, что мое тело не создано для четвертого размера, поэтому выбрала второе.

Некоторые считают, что "женщины плюс" - жирные, а значит уродливые. Это абсурд, потому что многие женщины, которые попадают в эту категорию, имеют на самом деле средний по стране вес (американские 12-14 размеры, украинские 48-50).

Я не верю, что разным размерам соответствуют разные стили.

Производители делят одежду на категории "стандарт" и "плюс" только для удобства покупателей, чтобы людям легче было найти нужные вещи. Компании не пытаются кого-то этим обидеть.

Однако за термином "размер плюс" все же закрепились негативные ассоциации. Хотя в том, чтобы иметь размер средней американской женщины, нет ничего плохого. Более того - некоторые женщины прекрасно себя чувствуют, имея 16 размер (украинский 52).

Наконец, худоба также может иметь негативные ассоциации. В то время как крупных женщин называют жирными или толстухами, худых могут обозвать костлявыми или досками.

Не надо поднимать один тип конституции и унижать другой. Надо остановить волну ненависти к телам другого размера. Эта ненависть просто бессмысленна.