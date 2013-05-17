В ЕС существует гомофобия - опрос

Image caption 17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией

Четверть гомосексуалистов, принявших участие в масштабном опросе в Европейском Союзе, заявили, что за последние пять лет они становились жертвами нападений и им угрожали насилием.

Исследование установило, что респонденты молодого возраста с меньшим достатком чаще подвергаются дискриминации из-за своей сексуальной ориентации.

Европейское агентство по правам человека опросило 93 тысяч человек в Евросоюзе и Хорватии.

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.

Опросы ЛГБТ-сообщества Евросоюза (ЛГБТ - лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры) демонстрируют тревожные тенденции, рассказала ВВС Анна Холлиган в Гааге. Там собралось около 300 политиков и экспертов, чтобы обсудить создание новой политики, которая сможет искоренить гомофобию.

В четверг правозащитники из Amnesty International также заявили, что геи в Украине подвергаются системной дискриминации.

Незафиксированная дискриминация

В опросе, который проводился в интернете, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей спросили, подвергались ли они когда-либо дискриминации, насилию, словесным оскорблениям или ненависти из-за своей сексуальной ориентации и половой принадлежности.

Директор Европейского агентства по правам человека Мортен Кьяерум заявил, что до сих пор остаются "большие проблемы" в борьбе с дискриминацией ЛГБТ в Евросоюзе.

По данным исследования, 26% респондентов (и 35% трансгендерных респондентов) рассказали, что на них нападали или угрожали физическим насилием в последние пять лет.

Большинство нападений на почве ненависти, по сообщениям, произошли на людях, были совершены более чем одним человеком, преимущественно мужчинами.

Более половины лиц, которые сообщили, что на них было совершено нападение, не заявляли об инциденте в полицию, считая, что им не помогут.

Около 20% геев или бисексуалов и 29% транссексуалов рассказали, что подверглись дискриминации на работе или во время поиска работы.

Две трети респондентов заявили, что пытались скрыть или замаскировать свою сексуальную ориентацию в школе.

Европейское агентство по правам человека надеется, что информация, полученная в ходе опроса, поможет политикам в их работе по защите представителей ЛГБТ-сообщества.