Янукович вручил "Шахтеру" Кубок Украины по футболу

Image caption Одесский клуб не смог на равных противостоять действующему чемпиону Украины

Донецкий "Шахтер" в третий раз подряд оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат и кубок Украины по футболу.

В финале кубкового турнира дончане в среду на харьковском стадионе "Металлист" разгромили одесский "Черноморец" со счетом 3:0.

"Шахтер" завоевал Кубок страны в девятый раз за свою историюи, тем самым повторив рекордное достижение киевского "Динамо".

Перед матчем

Донецкий клуб приехал в Харьков в качестве фаворита: не только из-за досрочно завоеванного титула чемпионов страны, но и из-за отсутствия кадровых проблем накануне решающей игры.

Зато "Черноморец", который в последний раз играл в финале кубка девять лет назад, вынужден был обойтись сразу без нескольких игроков, в частности, защитника Павла Кутаса и полузащитника Сергея Политыло.

Главный тренер одесситов Роман Григорчук перед матчем признавал, что "Шахтер" и "Черноморец" находятся "на разных полюсах" украинского футбола, добавляя, что "в футболе случаются разные вещи", и в кубковой игре более слабая команда может "сделать невозможное".

Разгром в Харькове

Однако невозможного не произошло. С первых минут матча "Шахтер" захватил инициативу, а "Черноморец" фактически всем составом отошел в защиту.

Открыть счет дончанам удалось лишь под занавес первого тайма: на 40-й минуте матча отличился бразильский легионер "Шахтера" Фернандиньо.

В дебюте второго тайма его соотечественник Алекс Тейшейра удвоил счет.

"Черноморец" ответил несколькими достаточно острыми выпадами, ни один из которых не завершился забитыми мячами, но на 73-й минуте забил еще один донецкий бразилец - Тайсон.

Финальный счет мог оказаться еще более разгромным, но одесситов спас их голкипер Дмитрий Безотносный, поскольку удача была не на стороне донецких форвардов.

Кубок победителям вручал президент Украины Виктор Янукович, который специально прибыл на матч в Харьков.

Image caption Виктор Янукович неоднократно признавался, что является давним болельщиком донецкого "​​Шахтера"

Тренер "Черноморца" Роман Григорчук назвал поражение своей команды закономерной и заявил, что для успешного выступления одесситов в Лиге Европы, место в которой они гарантировали, пробившись в финал кубка, им нужно усиливать все линии команды.

Наставник "Шахтера" Мирча Луческу сказал, что финальный счет полностью отражает ход событий на футбольном поле.

Отвечая на вопросы журналистов, г-н Луческу признал, что ему нелегко мотивировать игроков команды, которая из года в год выигрывает все трофеи на внутренней арене.

Ранее донецкий клуб досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице чемпионата Украины 2012/2013.

Победа в среду в девятый раз принесла "Шахтеру" футбольный кубок Украины, причем донецкая команда выигрывает его уже три последних года подряд.

Подобными успехами в украинском футболе сейчас может похвастаться только столичное "Динамо": киевляне тоже выиграли кубок девять раз, выдав при этом две серии по три победы подряд.