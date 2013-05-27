Канны: победила лента о любви между двумя женщинами

Image caption На фото - звезды фильма "Голубой - самый теплый цвет"

Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля завоевала картина "Голубой - самый теплый цвет" о любви между двумя французскими женщинами.

В ленте Абделатифа Кешиша, французского актера и режиссера тунисского происхождения, Адель Экзаркопулос и Леа Сейду разыгрывают историю любви между 15-летней девочкой-подростком и женщиной более старшего возраста.

Этот фильм привлек повышенное внимание благодаря откровенным сексуальным сценам. Так, журнал Variety написал, что этот фильм содержит самые откровенные сцены лесбийской любви за последнее время.

Hollywood Reporter написал, что эта драма заставит удивиться, так как она стирает границы между спектаклем и реальной жизнью.

Зато некоторые критики поставили вопрос о том, не слишком ли откровенные сцены как для фильма-победителя содержит эта картина.

"Я думаю, что этот фильм несет в себе очень мощное сообщение, очень положительное сообщение", - отметил председатель нынешнего жюри Стивен Спилберг.

Награду за лучшую мужскую роль получил голливудский ветеран Брюс Дерн за роль в картине "Небраска".

76-летний актер сыграл отца-алкоголика, который отправился за выигрышем в лотерею.

Лучшей актрисой стала Беренис Бежо, сыгравшая в фильме иранского режиссера Асгара Фархади "Прошлое". Г-жа Бежо обрела большую популярность после роли в немом фильме "Артист".

Лучшим режиссером в этом году стал Амат Эскаланте, которого отметили за брутальную социальную драму "Эли" о нарковойне в Мексике.

Гран-при получила новая картина братьев Коэнов "Внутри Льюина Дэвиса".

Награду за лучший сценарий отдали авторам фильма "Прикосновение греха" Цзя Чжанкэ. А приз жюри достался мелодраме "Каков отец, таков и сын" режиссера Хирокадзу Корээда.

Победителей выбрали из 20 фильмов конкурсной программы и объявили на церемонии закрытия в воскресенье.