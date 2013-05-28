Украина в Таможенном союзе: наблюдатель за спорами

Image caption За все время переговоров о привлечении Украины в евразийское пространство изменился только участник переговоров от Украины

28-29 мая украинский президент будет находиться в Астане, где будут встречаться лидеры стран, входящих в Таможенный союз. Пока Украину призывают стать четвертым членом этого союза, между его тремя нынешними членами ведутся серьезные споры.

Сама Украина хочет получить статус наблюдателя за евразийским интеграционным проектом. Однако из России, которую считают лидером и движущей силой евразийской интеграции, неоднократно звучали приглашения для Украины стать полноправным членом проекта создания Евразийского экономического союза, в который впоследствии должен превратиться Таможенный союз.

Как заявляют в президентской администрации, главная цель визита Виктора Януковича в Астану - принять участие в заседании высшего Евразийского экономического совета. Ожидается также, что на этом заседании могут согласовать текст Меморандума о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с момента его создания - с 1 января 2015 года.

Как заявил руководитель Главного управления по вопросам международных отношений администрации президента Андрей Гончарук, этот меморандум только согласуют и вряд ли подпишут в Астане. Он также пояснил, что поскольку Таможенный союз является лишь элементом Евразийского экономического союза, быть наблюдателем в нем просто невозможно. Вместе с тем, представитель президентской администрации подчеркнул, что "обойти Таможенный союз мы не можем".

"Как бы мы там хотели или не хотели, а это 63 млрд долларов оборота. И за два последних года, несмотря на кризис в мировой экономике, это 30% роста", - заявил Андрей Гончарук.

Накануне об этом также говорил и правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Россией, СНГ и ЕврАзЭС Валерий Мунтиян.

Визит накануне визита

Накануне визита в Астану президент Украины Виктор Янукович осуществил неожиданную однодневную поездку в Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Из-за отсутствия официальной информации о результатах этой встречи обозреватели выдвинули несколько предположений.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что "это была последняя попытка затормозить то, что уже практически невозможно затормозить". Речь идет о движении Украины к подписанию соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, что, как ожидается, может состояться в ноябре этого года.

Однако другие обозреватели предполагают, что во время встречи в Сочи президенты могли договориться о получении Киевом статуса наблюдателя в Таможенном союзе в обмен на доступ Москвы к контролю над украинской газотранспортной системой.

Впрочем, комментируя такие предположения, министр энергетики Эдуард Ставицкий заверил, что к контролю над украинской ГТС пока "никого не допустили". А министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, находясь в Брюсселе, заявил, что Украина "присоединится ко всем соглашениям Таможенного союза, которые не противоречат нашим обязательствам перед ЕС".

Г-н Кожара также подчеркнул, что Украина стремится не интегрироваться в евразийские структуры, а избежать дезинтеграции в таких важных для Украины отраслях, как авиастроение и космическая отрасль.

В России признают "определенные проблемы"

Последние шаги Украины являются продолжением предыдущей политики, цель которой - успокоить восточного соседа при реальном продвижении на Запад, говорит заведующий сектором экономического развития постсоветских государств Института экономики Российской академии наук Елена Кузьмина.

Первые годы евразийской интеграции показали, что есть масса проблем в том, как ее воспринимает общество. Появилось большое количество недовольных этими интеграционными процессами Елена Кузьмина, Институт экономики РАН

"Неужели Украине было мало времени, чтобы, как наблюдателю в ЕврАзЭС, понять все "плюсы" и все "минусы" более активного участия в евразийском интеграционном проекте? Я бы сказала, что приоритет европейской интеграции Украины включает такой элемент политики, как "примирение" своего северного соседа, для того, чтобы толерантные, но неглубокие интеграционные отношения не мешали Украине интегрироваться на Запад, при этом не порывая окончательно связи с Россией и ее партнерами в евразийской интеграции", - говорит Елена Кузьмина.

Вместе с тем, российский экономист признает, что некоторые внутренние процессы, происходящие в Таможенном союзе, становятся не лучшей агитацией для более глубокой интеграции новых стран к объединению.

"Первые годы евразийской интеграции показали, что есть масса проблем в том, как ее воспринимает общество. Появилось большое количество недовольных этими интеграционными процессами. Здесь есть и политизированные проблемы, и проблемы, связанные с тем, что в конкурентной борьбе особенно малый и средний бизнес или отдельные отрасли не всегда выигрывают от интеграции. И эти вопросы надо решать , - говорит российский эксперт.

Четвертый лишний?

Но еще более жесткие оценки проблем Таможенного союза дают эксперты из Казахстана. В 2012 году экспорт страны, несмотря членство в Таможенном союзе, сократился.

"Скорость евразийской интеграции превысила все прогнозы, если говорить о нормотворческих процессах. Но те вызовы, что сегодня стоят перед странами-членами объединения, - это обеспечить реализацию тех принципов, о которых мы договорились - свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы знаем, что, к сожалению, некоторые соглашения Таможенного союза не начали действовать. Например, об унифицированных тарифах на железнодорожные перевозки. Другой вызов - это барьеры в торговле, которые не так легко ликвидируются", - говорит первый заместитель председателя Национальной экономической палаты Казахстана Рахим Ошакбаев.

Беспокойство казахского эксперта также вызывает и дальнейшая концентрация полномочий в наднациональном органе - Евразийской экономической комиссии, на что в Астане, похоже, не слишком рассчитывали.

Евразийская экономическая комиссия принимает на себя все больше полномочий и часть функций, которые сейчас успешно выполняют национальные органы Рахим Ошакбаев, Национальная экономическая палата Казахстана

"Многие эксперты отмечают, что Евразийская экономическая комиссия принимает на себя все больше полномочий и часть функций, которые сейчас успешно выполняют национальные органы, - говорит казахский эксперт. - Есть опасения относительно передачи все большей части полномочий наднациональным органам. Зачем это делать и как комиссия будет выполнять эти функции, если даже базовые соглашения не все работают? В Казахстане убеждены, что это исключительно экономический проект, и хотели бы избежать политической интеграции, собственно, так, как это и предусмотрено учредительными документами объединения. Проще говоря, трем сторонам очень трудно все это согласовывать, а представить, что будет, если появится четвертая сторона, и вовсе сложно.

Рахим Ошанбаев также считает, что если бы Украина на практике могла показать, как Евразийская комиссия решает проблемы, возникающие при продаже белорусских товаров в Казахстане или России, это было бы лучшей агитацией, чем участие в проекте, чем все разговоры об интеграции и подсчеты влияния членства в Таможенном союзе для ВВП.

О подобных проблемах длительное время говорят и белорусские эксперты. А в начале этого года и президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "с бухты-барахты" его страна не пойдет на более тесную интеграцию с Россией и другими бывшими республиками.

Сложный, но очевидный выбор?

Экономики стран-членов Таможенного союза и Украины слишком разные, а проблемы, с которыми сталкиваются бизнесмены и в Украине, и в России - слишком похожи, чтобы говорить, что в долгосрочной перспективе интеграция Украины в евразийское пространство может дать что-то новое, говорит исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко. Он также считает, что разные оценки преимуществ от интеграции на Запад или на Восток объясняются тем, о какой перспективе говорят обозреватели.

Четверть украинского экспорта идет в Россию, но так же около четверти - идет в Европейский Союз. Именно это заставляет Киев играть сразу на двух направлениях, и другой позиции от Украины вряд ли можно ожидать Олег Устенко, Фонд Блейзера

"Украинская власть оказалась перед сложным выбором, что важнее: краткосрочная перспектива или долгосрочная? Если говорить о краткосрочной перспективе, то общие ожидания заключаются в снижении цены на российский газ. На этом же предположении базируется и большая часть расчетов привлекательности присоединения к Таможенному союзу", - говорит эксперт. Вместе с тем, он предостерегает от того, чтобы оценивать преимущества какого-то выбора только в зависимости от цены на российский газ.

"Украинская экономика является экспортно-ориентированной. Так же, как экономики России и Казахстана. Но на этом сходство исчерпывается. У России и Казахстана есть огромные энергетические ресурсы, которых в Украине нет. Четверть украинского экспорта идет в Россию, но так же около четверти идет в Европейский Союз. Именно это заставляет Киев играть сразу на двух направлениях, и другой позиции от Украины вряд ли можно ожидать. Но не секрет, что в этих трех странах есть куча препятствий для развития бизнеса, экономического роста и коррупции. Что они могут дать Украине нового?" - считает Олег Устенко.