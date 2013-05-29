Трибунал ООН осудил боснийских хорватов за преступления против человечества

Image caption Суд в Гааге приговорил Ядранко Прлича к 25 годам лишения свободы

Трибунал ООН признал шестерых бывших лидеров боснийских хорватов виновными в военных преступлениях против человечества, совершенных во время балканских войн в 90-х годах.

Их обвиняют в преследовании и убийстве боснийских мусульман и прочих не-хорватов в попытке создать этническое хорватское государство в Боснии.

Суд в Гааге приговорил Ядранко Прлича, лидера самопровозглашенного государства, к 25 годам лишения свободы.

Другие пятеро подсудимых получили тюремные сроки от 10 до 25 лет.

В их числе:

Бруно Стожич - экс-министр обороны самопровозглашенной Хорватской республики Герцег-Босна - 20 лет заключения;

Слободан Пральяка - бывший глава милиции - 20 лет;

Миливой Петкович - бывший глава милиции - 20 лет;

Валентин Корич - бывший командир боснийских хорватов военной полиции - 16 лет;

Берислав Пусич - руководитель обмена пленными и следственных изоляторов - 10 лет;

Три судьи Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии постановили, что убийства, гонения, изнасилования и пытки мусульман "не были осуществлены в случайном порядке несколькими недисциплинированными солдатами", а были частью плана по истреблению мусульман в самопровозглашенной Хорватской республике Герцег-Босна в 1993-94 годах.

Судьи также заявили, что эта кампания имела религиозную подоплеку.

Ожидается, что все шестеро обжалуют приговор.