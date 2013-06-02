60-летие коронации Елизаветы II: воспоминания и размышления

Image caption Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года

Со дня коронации британской королевы Елизаветы II исполняется 60 лет. Она взошла на британский престол 2 июня 1953 года в возрасте 27 лет.

4 июня в Вестминстерском аббатстве должно состояться торжественное богослужение, на котором, кроме королевы, будут присутствовать ее супруг - герцог Эдинбургский Филипп, члены королевской семьи и около тысячи гостей.

В рамках празднования юбилея, сад Букингемского дворца - главной резиденции британских монархов - будет открыт для всех желающих с 11 по 14 июля.

Сегодня Елизавета II – старейший по возрасту британский монарх, однако ей надо править еще 3 года, чтобы превзойти рекорд британской королевы Виктории, которая оставалась на престоле 63 года.

Собственно, на годовщину 2 июня у королевы не запланировано никаких публичных мероприятий, поскольку этот день выпал на воскресенье, и королева проведет его в семейном кругу в резиденции британских монархов в Виндзоре, где посетит традиционную воскресную службу в церкви.

Однако в 1953 году этот день проходил совсем иначе. Это была чрезвычайно зрелищная церемония с торжественным принесением присяги королевой и величественной музыкой.

Это событие собрало вместе такое количество именитых гостей, которое в этой стране видели разве что во времена расцвета Британской Империи.

Но, несмотря на всю торжественность и роскошь этого мероприятия, коронация британского монарха является довольно противоречивым событием.

Откровенно говоря, это событие не имеет ни юридического, ни конституционного значения, ведь в Великобритании король или королева становятся полноправным обладателем престола с момента смерти своего предшественника.

Однако церемония коронации может иметь (и обычно имеет) глубокое духовное значение, в первую очередь, для самого монарха.

Стоит только вспомнить, что британского монарха приводит к присяге не какой-нибудь старший судья или известный политик в отставке.

Единственная присяга монарха

На церемонии Коронации всегда председательствуют религиозные деятели и духовные лица высокого сана из Англиканской церкви.

Image caption Королева Елизавета II с фрейлинами после коронации

Коронация, в первую очередь, является религиозным событием, символизирующим посвящение короля или королевы на пожизненное служение своему народу.

Именно в этом и заключалась чрезвычайная значимость этой церемонии для молодой Елизаветы, когда 2 июня 1953 года она вошла в Вестминстерское аббатство, в древних стенах которого перед лицом Бога британские монархи уже почти тысячу лет приносили клятву выполнять для своего народа ту роль, которую их обязывала выполнять принадлежность к королевской семье.

Тогда церемонию принесения королевской присяги проводил Архиепископ Кентерберийский.

По сути, эта присяга, даваемая королем или королевой во время коронации, является единственной клятвой, которой связывает себя будущий монарх.

Именно священное значение этой церемонии и незыблемость данной клятвы являются теми причинами, по которым королева Елизавета II никогда не отречется от престола. Она глубоко верит в то, что после принесения присяги на нее возложена большая обязанность, от выполнения которой ее может освободить только смерть.

Сегодня, через 60 лет после коронации Елизаветы II, некоторым "священный долг", которым монарх связывает себя на всю жизнь, кажется чем-то устаревшим, неким анахронизмом. Сама церемония коронации может показаться каким-то древним ритуалом язычников, и в определенном смысле это так и есть.

Коронация является сугубо символическим событием, и этот символизм имел глубокое значение 60 лет назад и до сих пор сохраняет свою значимость для женщины, которая сегодня занимает британский престол.

Какой может быть будущая церемония?

Поговаривают, что десять лет назад, во время празднования 50-й годовщины пребывания Елизаветы II на престоле в Вестминстерском аббатстве Ее Высочеству предложили повторно принести клятву монарха.

Королева и слышать об этом не захотела. Она настаивала на том, что эта клятва незыблема, приносится раз и навсегда и не подлежит повторению. От этой идеи тогда отказались.

Image caption После коронации Королева и Принц Филипп вышли на балкон Букингемского дворца

В таких вопросах Королева проявляет непреклонный традиционный подход. Известно, что в церемонии ее коронации было немало элементов и ритуалов, которые исполнялись еще во время самой первой коронации, проводившейся в Вестминстерском аббатстве во время принесения присяги Вильгельмом Завоевателем в канун Рождества 1066 года.

Но это вовсе не означает, что церемония коронации не изменится в будущем. Ведь все прекрасно понимают, что современная Великобритания разительно отличается от той, какой она было в далеком 1953 году.

На самом деле, разговоры о том, какой должна быть коронация следующего монарха, уже начались, хотя и очень осторожно. Ведь всем интересно, как будет проходить коронация Принца Чарльза, который является первым претендентом на королевский трон, и кто из высшего духовенства Англиканской церкви будет приводить его к присяге.

Церкви и верования

Image caption Кое-кто в Британии уже размышляет над тем, какой должна быть коронация принца Чарльза - первого в очереди на престол

На фоне этих разговоров, Англиканская церковь всячески пытается защитить свою позицию "избранной Церкви", которая предусматривает организацию и проведение церемонии коронации.

Тем более, что рано или поздно, у людей появится осознание того, что Англиканская церковь не может сама представлять различные церкви и верования Объединенного королевства и других стран, где британский монарх также является главой государства.

Коронация 1953 года была почти исключительно "продуктом" Англиканской церкви.

Принять участие в проведении тогдашней церемонии разрешили только одному представителю другой церкви - Церкви Шотландии. Представитель этой церкви подавал королеве Библию во время принесения присяги. 60 лет спустя, ожидается, что Англиканская церковь проявит большее гостеприимство.

А это означает, что будущая коронация, когда бы она ни состоялась, должна лучше отражать религиозное разнообразие сегодняшней Британии.

Коронация, как уже упоминалось, является исключительно символической и по сути представляет собой присягу монарха на верность своему народу, а значит хочется надеяться, что в следующий раз, когда Архиепископ Кентерберийский будет одевать на голову нового британского монарха корону святого Эдуарда, непосредственными свидетелями и участниками этого действа станут представители народа во всем его разнообразии.