Рекламу с Памелой Андерсон признали сексистской и запретили

Image caption Такой же ролик три года назад был запрещен в Австралии

Телевизионную рекламу, в которой мужчина мечтает об актрисе Памеле Андерсон, запретили как сексистскую и унижающую женщин.

Актриса Памела Андерсон в ролике исполняет роль деловой женщины на встрече с коллегами-мужчинами, как вдруг один из них начинает представлять ее на пляже с другими женщинами в бикини и в сливках.

После окончания пляжных фантазий вторая женщина по ролику наливает мужчине кофе, а он рассматривает ее.

Компания Dreamscape Networks, о рекламе которой идет речь, назвала ролик ироничным.

В то же время Агентство по рекламным стандартам Великобритании заявило, что реклама может сильно оскорбить. В ролике Памела Андерсон и вторая женщина выступают объектами фантазий их коллеги во время деловых переговоров.

Dreamscape Networks, австралийская компания, занимающаяся веб-хостингом, утверждает, что реклама не унизительна для женщин, а наоборот показывает Памелу Андерсон и ее ассистенток, как "привлекательных, динамичных, уверенных в себе деловых людей" в противовес неприглядному мужскому персонажу.

Тогда как британский регулятор говорит, что реклама создает впечатление, что мужчина рассматривает своих коллег как сексуальный объект.

Ранее эту рекламу запретили к показу до 21 часа. Такое решение принял регулятор, одобряющий рекламные ролики. В свою очередь Агентство по рекламным стандартам запретило эту рекламу к показу в любое время в ее нынешнем виде.

Решение принято после того, как поступили четыре жалобы от зрителей.

Такой же ролик в 2010 году был запрещен в Австралии.