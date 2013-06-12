Короткие прогулки могут уменьшить риск диабета у пожилых людей

Image caption Короткая прогулка после еды является лучшей профилактикой возникновения диабета 2-го типа

15-минутные прогулки после еды могут помочь избежать развития диабета 2-го типа у пожилых людей, говорят ученые.

Прогулки после еды контролируют уровень содержания сахара в крови так же хорошо, как одна длительная прогулка, утверждают исследователи Университета Джорджа Вашингтона.

Повышение уровня сахара в крови после еды увеличивает риск развития диабета второго типа, а потому отдых после трапезы является наихудшим способом времяпрепровождения, свидетельствуют данные исследования.

В организации Diabetes UK говорят, что есть небольшая разница в зависимости от того, какие именно упражнения выполнять, но любая физическая деятельность дает результаты.

Американское исследование впервые проверило результативность незначительных физических нагрузок в "рискованный период", то есть время, когда уровень сахара в крови может резко возрасти, говорит один из авторов исследования Лоретта ДиПьетро.

"Притупление"

Исследовательница утверждает, что высокий уровень сахара в крови после еды является ключевым фактором в переходе от нарушения механизма усвоения глюкозы, который ученые называют "пре-диабетом", к диабету 2-го типа и сердечно-сосудистым заболеваниям.

По данным исследования, три 15-минутных прогулки так же эффективно уменьшали уровень сахара в крови в течение суток, как одна 45-минутная прогулка средним темпом.

Но прогуляться после еды "значительно эффективнее" для "притупления потенциальной угрозы повышения уровня сахара в крови, которая обычно наблюдается у пожилых людей".

Люди пожилого возраста могут быть особенно подвержены проблемам с уровнем сахара в крови после еды из-за инсулинорезистентности в мышцах и низкой или медленной секреции инсулина из поджелудочной железы, утверждают исследователи.

Они утверждают, что лучшее время для прогулки - после ужина, который обычно самый сытный за день и сильнее всего повышает уровень сахара в крови.

Необходимость дальнейших исследований

Такое увеличение сахара в крови часто продолжалось до поздней ночи и раннего утра, утверждают исследователи, но как только люди начинали двигаться, его удавалось остановить.

Исследователи изучили примеры 10 людей в возрасте 60 лет и старше, у которых существовала угроза развития диабета 2-го типа из-за повышенного содержания сахара в крови и недостаточной физической активности.

Г-жа ДиПьетро говорит, что новое открытие может открыть "недорогой метод" предотвращения диабета 2-го типа. Но для подтверждения этих данных необходимо провести более масштабные исследования.

Уменьшение веса и физические нагрузки широко применяются как основные методы для профилактики сахарного диабета 2-го типа, который возникает, когда организм не производит достаточно инсулина или не реагирует на него.