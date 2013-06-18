Медики: противоречивые советы беременным об алкоголе затрудняют работу

Противоречивая информация о том, сколько алкоголя можно пить во время беременности, затрудняет работу системы здравоохранения в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами, предупреждают эксперты.

В отделе здравоохранения Уэльса говорят, что употребление слишком большого количества алкоголя во время беременности может привести к выкидышу, низкому весу ребенка при рождении, трудностям у ребенка в обучении и его гиперактивности.

В то же время, добавляют в ведомстве, нечеткая формулировка того, сколько выпитого означает много, приводит к тому, что некоторые женщины не доверяют таким советам.

Влияние алкоголя во время беременности Когда беременная женщина употребляет алкоголь, его уровень в крови ее будущего ребенка растет так же, как и в ее собственной

Печень ребенка развита не полностью, поэтому она не может переработать алкоголь так быстро, как печень взрослого

Это означает, что ребенок находится под действием большего количества алкоголя в течение более длительного времени, чем мать

Если плод постоянно подвергается воздействию алкоголя, то у него могут возникнуть проблемы, известные как "алкогольный синдром плода"

Королевский колледж акушеров и гинекологов Великобритании говорит, что нет доказательств того, что два стакана алкогольных напитков раз или два в неделю повредят ребенку. В то же время, запоев следует избегать Источник: BBC Health

Правительство Великобритании советует беременным женщинам, а также тем, которые планируют ребенка, полностью отказаться от употребления алкоголя.

Однако женщины, которые продолжают употреблять алкоголь во время беременности, должны ограничить его употребление до 1-2 доз раз или два в неделю, добавили в правительстве.

В прошлом году исследователи Оксфордского и Бристольского университетов предупредили будущих матерей о том, что употребление 1-2 бокалов вина в неделю во время беременности может повлиять на уровень IQ их ребенка.

Однако, по сообщению отдела здравоохранения Уэльса, "постоянные изменения в советах относительно употребления алкоголя бесполезны".

В ведомстве добавляют, что они лишь вызывают путаницу и могут привести к отсутствию доверия к дальнейшей информации, касающейся не только алкоголя, но и других вопросов здоровья.

Представители системы здравоохранения Уэльса также утверждают, что проблемы родителей с алкоголем могут негативно повлиять на 64 тыс. валлийских детей.

В докладе рекомендуется, чтобы акушерки и медсестры всего Уэльса проходили подготовку по этому вопросу, а также поощряли и поддерживали женщин, чтобы помочь им ограничить употребление алкоголя.