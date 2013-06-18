Медики: противоречивые советы беременным об алкоголе затрудняют работу
Противоречивая информация о том, сколько алкоголя можно пить во время беременности, затрудняет работу системы здравоохранения в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами, предупреждают эксперты.
В отделе здравоохранения Уэльса говорят, что употребление слишком большого количества алкоголя во время беременности может привести к выкидышу, низкому весу ребенка при рождении, трудностям у ребенка в обучении и его гиперактивности.
В то же время, добавляют в ведомстве, нечеткая формулировка того, сколько выпитого означает много, приводит к тому, что некоторые женщины не доверяют таким советам.
Правительство Великобритании советует беременным женщинам, а также тем, которые планируют ребенка, полностью отказаться от употребления алкоголя.
Однако женщины, которые продолжают употреблять алкоголь во время беременности, должны ограничить его употребление до 1-2 доз раз или два в неделю, добавили в правительстве.
В прошлом году исследователи Оксфордского и Бристольского университетов предупредили будущих матерей о том, что употребление 1-2 бокалов вина в неделю во время беременности может повлиять на уровень IQ их ребенка.
Однако, по сообщению отдела здравоохранения Уэльса, "постоянные изменения в советах относительно употребления алкоголя бесполезны".
В ведомстве добавляют, что они лишь вызывают путаницу и могут привести к отсутствию доверия к дальнейшей информации, касающейся не только алкоголя, но и других вопросов здоровья.
Представители системы здравоохранения Уэльса также утверждают, что проблемы родителей с алкоголем могут негативно повлиять на 64 тыс. валлийских детей.
В докладе рекомендуется, чтобы акушерки и медсестры всего Уэльса проходили подготовку по этому вопросу, а также поощряли и поддерживали женщин, чтобы помочь им ограничить употребление алкоголя.